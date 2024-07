Obras da COP 30: governo promete macrodrenagem de 15 canais de Belém

Entre os preparativos para sediar a 30ª Conferência Mundial do Clima (COP 30), Belém recebe uma série de obras que visam melhorar a infraestrutura da vida e a qualidade de vida da população. Para enfrentar os alagamentos, que são um dos principais problemas estruturantes do municípios, pelo menos 15 canais da capital foram incluídos no plano de macrodrenagem da cidade. Segundo declarações do prefeito Edmilson Rodrigues, em reunião do G20, as inundações afetam 72% da cidade, com mais da metade dos paraenses vivendo em regiões alagáveis.

As obras, realizadas pelo Governo do Pará, devem beneficiar cerca de 500 mil habitantes. Além do tratamento às bacias, serão feitos serviços de revestimento em placas de concreto, drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo, urbanização, instalação de passarelas e pavimentação asfáltica.

Os 15 canais equivalem a mais de 10 quilômetros de novas áreas urbanizadas. As obras já iniciaram e, até o momento, já foram concluídos cerca de três quilômetros de canal, sendo o canal do Tucunduba, o primeiro trecho do Canal da Mundurucus, um trecho do canal União e Timbó, e um trecho do canal da Gentil.

A cidade de Belém possui cerca de 14 bacias hidrográficas, com pelo menos 3 delas e seus respectivos canais secundários já em obras. Entre elas, a bacia do Murutucu, Una e Tucunduba. A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), informou por meio de nota que o governo investe na macrodrenagem de canais em Belém desde 2019. Ainda traz novas informações sobre o andamento de algumas atividades e prazos de entrega.

“A Seop já concluiu os serviços do Tucunduba e da Mundurucus, e realiza obras em outros 13 canais da capital: Benguí, Marambaia, Gentil Bittencourt, Cipriano Santos, Caraparú, Mártir, Murutucu, Vileta, Lago Verde, Sapucajuba, União, Leal Martins e Timbó, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2025”, afirma.

Canais que incluídos no programa de macrodrenagem:

Canal da Mundurukus Canal do Tucunduba Canal da Gentil Bittencourt Canal do Mártir Canal do Murucutu Canal da Vileta Canal da Cipriano Santos Canal do Bengui Canal da Marambaia Canal da passagem Ana Deusa Canal Leal Martins Canal Caraparu Canal Lago Verde Canal Sapucajuba Canal União