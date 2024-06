Ver-o-Peso e Mercado de São Brás também estão na lista de obras para a COP 30

Ainda durante coletiva de imprensa, na tarde desta terça-feira (11), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, falou da obra do mercado do Ver-o-Peso e também do Mercado de São Brás, que são obras planejadas para a COP 30 e que estão recebendo recursos diretos do governo federal. O mercado do Ver-o-Peso está com as obras em andamento e a estratégia é que elas sejam realizadas em etapas.

Com um investimento de mais de R$ 64 milhões, o Complexo Ver-o-Peso está recebendo a primeira reforma e requalificação.

VEJA MAIS

Para que as obras do Complexo Ver-o-Peso avancem está sendo intensificado o trabalho na feira provisória, que já está 70% pronta. Para a conclusão está faltando entregar 153 boxs, que estão previstos para serem entregues até o dia 19 de junho.

A execução da obra foi iniciada em duas frentes, do lado da Ladeira do Castelo, 80% da obra está pronta, faltando apenas o paisagismo. Já na Feira do Açaí foi iniciada a execução da regularização da via em calçamento com paralelepípedos e em pedra lioz.

A previsão de conclusão da obra, que contemplará cinco etapas, é de dezoito meses a contar da assinatura da Ordem de Serviço e está sendo fiscalizada pela equipe do Departamento de Obras da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

A Ordem de Serviço que iniciou as obras no espaço foi assinada no dia 29 de fevereiro, pelo Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. A obra de reforma do Ver-o-Peso é uma das prioritárias na preparação da cidade para a realização da COP-30, que ocorrerá em novembro de 2025.

Mercado de São Brás

O Mercado de São Brás está sendo todo revitalizado e com mudança na estrutura, uma vez que o espaço ganhou mais dois andares. A ideia é que o espaço seja entregue à população no próximo mês de setembro.

"É uma obra que servirá de modelo turístico para o mundo. O espaço vai manter os feirantes e também vai ganhar outras funções. Sem falar das obras que serão realizadas ao redor do mercado. Todos esses investimentos são para a COP 30, esse é o legado”, destaca o prefeito de Belém.