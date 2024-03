Mercado de São Brás atinge 50% das obras de restauração concluídas e será reinaugurado em setembro

Com um investimento de R$ 118,3 milhões para a construção e restauração, a reforma do Mercado de São Brás alcança 50% das obras concluídas, conforme informou a Prefeitura de Belém.

São mais de 16km² de reforma que vão devolver à cidade de Belém um espaço totalmente revitalizado, que se transformará em um complexo de comercialização, fomento à cultura, gastronomia e turismo.

De acordo com as informações publicadas pela Agência Belém, são cerca de 300 operários trabalhando na reforma e requalificação do mercado de São Brás. O projeto de restauração é de autoria do arquiteto Aurélio Meira, que engloba um espaço com centro de convenções, restaurante panorâmico, terraço, área para as boieiras, feira, elevadores e escadas rolantes, estacionamento com mais de 200 vagas e um boulevard.

O prefeito Edmilson Rodrigues festejou o avanço da obra: “Estou muito feliz. Alcançamos mais de 50% da obra e até setembro daremos a Belém este grande presente, que é a devolução de um dos mais importantes centros de turismo, gastronomia e cultura do Brasil, o Mercado de São Brás, essa obra secular que, junto com outras obras importantes, preparam Belém para a COP-30, em 2025”, disse o prefeito.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)