Prefeitura de Belém anuncia BRS na av. Júlio Cesar; saiba o que muda

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, anunciou na tarde desta terça-feira (11) as obras realizadas para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em Belém. Ele destacou a obra do mercado do Ver-o-Peso, BRS (Serviço Rápido por Ônibus, em inglês) na avenida Júlio César, Parque São Joaquim e Mercado de São Brás, que deve ser a primeira a ser entregue à população. A previsão é de que seja no próximo mês de setembro.

As demais obras serão entregues até o segundo semestre de 2025, garantiu o prefeito durante a coletiva. "O Ver-o-Peso já está com 11% das obras. Ainda neste semestre vamos concluir uma fase”, disse Edmilson Rodrigues.

Com relação à obra do BRS na avenida Júlio César, a Ordem de Serviço assinada pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, nesta terça-feira, 11, na praça Dorothy Sang, no bairro da Sacramenta.

Os cinco quilômetros da avenida Júlio César começam a passar por obras de intervenção para reurbanização da via, com ciclofaixas, calçadas com piso tátil e projeto de iluminação e recapeamento asfáltico completo. As obras incluem também, a implantação de um BRS (Bus Rapid System), um sistema que consiste em faixas rápidas de ônibus. Durante coletiva, o prefeito garantiu que a estratégia é de impactar o minímo possível a rotina dos usuários da via.

O secretário municipal de Urbanismo, Lélio Costa, informa o investimento é de mais de R$136 milhões, com duas fases de obra.

O que é BRS

BRS corresponde à sigla em inglês para Bus Rapid System, ou Serviço Rápido por Ônibus, e envolve a implantação de faixas destinadas exclusivamente à circulação de ônibus e fiscalização eletrônica.

O BRS é um sistema de transporte público que oferece serviços de ônibus com características de rapidez, eficiência e qualidade, utilizando ônibus em vias dedicadas ou faixas exclusivas. Esse sistema é projetado para proporcionar um transporte público mais rápido e confiável em áreas urbanas congestionadas.

Parque São Joaquim

Duarante a coletiva, Edmilson Rodrigues também citou sobre a obra do Parque São Joaquim, que surge como valorização da periferia de Belém no chamado combo do legado da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30) que será realizada na capital paraense, em 2025. O projeto também é uma nova realidade para quem mora ou trabalha ao longo dos 4,6km de extensão do São Joaquim.