Obras da COP: Porto Futuro II terá até hotel de luxo e museu; veja as novidades

O Porto Futuro II transformará a área portuária da capital em um complexo moderno e multifuncional de turismo, lazer e fruição. O espaço é uma “extensão” do Porto Futuro e abarca toda a área entre a Estação das Docas e o Terminal Hidroviário de Belém, sendo que uma parte será ocupada por um hotel da rede Vila Galé. O projeto é do Governo do Estado e o investimento é de R$ 568 milhões.

A obra é dividida em duas etapas. A primeira está prevista para outubro de 2025, como parte das entregas para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP 30). Em junho, 35% desta fase já havia sido executada. Após o evento, a segunda fase será realizada até 2026. A ideia é que o equipamento possibilite atividades econômicas e geração de emprego e renda, além de lazer.

Até a COP, serão restaurados e reconstruídos os armazéns 4, 4A, 5, 6 e 6A. Esses espaços serão dedicados à economia criativa (artesanato e bioeconomia), cultura alimentar (alimentação, oficinas, experiências, cursos), praça central com área infantil, apoio turístico, segurança e área técnica, estacionamento com 200 vagas para carros, bicicletário, nove guindastes, sendo dois transformados em mirantes.

Museu das Amazônias

No 4A será instalado o Museu das Amazônias. O anúncio foi feito pelo governador do Pará, Helder Barbalho, no dia 11 de junho. O museu é uma parceria do Governo do Estado e os Bancos Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF), que vai garantir mais de US$ 800 mil (cerca de R$ 4,2 milhões).

No dia 8 de julho, a criação do museu foi formalizada em uma cerimônia realizada no Palácio do Governo, em Belém. Além dos bancos (BNDES e CAF), o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) e o Instituto Cultural Vale são parcerios na iniciativa. Os representantes das entidades envolvidas participaram do lançamento.

Espaço abrigará hotel de luxo com 500 leitos

Os galpões 8, 8A e 8B serão ocupados pela rede hoteleira Vila Galé. O grupo portugues irá construir um hotel de luxo, com acomodações de alto padrão, atendendo a demanda da COP 30. Para isso, houve a celebração de um contrato com o governo estadual para cessão da área pelos próximos 30 anos em troca de parte do faturamento do hotel.

A previsão é que o hotel esteja pronto e operando já no ano que vem, em 2025, quando Belém recebe a COP, conforme divulgado na assinatura do contrato. Na ocasião, o governador Helder Barbalho informou que serão 500 novos leitos. Além disso, Helder destacou a geração de 300 empregos diretos na construção do hotel, além dos empregos, disponibilizados posteriormente, com a operação.

“A possibilidade que a COP 30 traz é que Belém seja uma referência no ecoturismo, e devemos aproveitar esta oportunidade. Para isso, é fundamental que possamos estruturar a cidade, melhorar a nossa capital, estarmos equipados para receber todos os perfis turísticos, desde hoteis com capacidade mais simples até os mais sofisticados, e é isso que estamos fazendo aqui”, disse o governador.

O projeto e as obras do hotel em Belém são de responsabilidade da Vila Galé. A rede foi fundada em 1986 e opera 43 hoteis em Portugal, Espanha, Cuba e Brasil. No Brasil, a rede possui 10 unidades em destinos turísticos como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Salvador e Angra dos Reis. A unidade de Belém será a primeira do grupo na região Norte.