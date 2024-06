Pará assina contrato para construção de hotel boutique de grupo português no Porto Futuro II

O Governo do Estado realiza, no final da tarde desta quinta-feira (06.06) a assinatura do Contrato de Cessão para instalação do hotel do grupo português Vila Galé em área do Porto Futuro II. Conforme informações divulgadas pelo governo estadual, o empreendimento terá 143 apartamentos e ocupará três antigos armazéns do porto, o 8, 8A e 8B.

As obras devem ser concluídas antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro de 2025, em Belém. O hotel deverá estar pronto e operando para o evento, contribuindo para o aumento da rede hoteleira e para fomentar ainda mais o turismo no Estado.

Segundo o governo, o contrato será de 30 anos. Em novembro do ano passado, a diretoria do grupo hoteleiro realizou visitas técnicas em Belém e esteve em espaços e endereços que eram de interesse do grupo. Atualmente, o Vila Galé é responsável pela gestão de 43 unidades hoteleiras, sendo 31 unidades em Portugal, uma na Espanha, 10 no Brasil e uma em Cuba.