“Vai faltar carro em Belém”, diz sindicato de locadoras de automóveis sobre a COP 30

A realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá Belém entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, deve movimentar várias empresas que oferecem serviços na região por conta da expectativa de turistas que vão passar pela capital paraense ao longo deste ano. Entretanto, apesar da perspectiva de crescimento, há o receio de que nem todos os segmentos consigam suprir as demandas que surgirão na cidade, conforme avalia o Sindicato Estadual das Locadoras de Veículos Automotores (SINDLOC/ PA).

Segundo Ricardo Brás, presidente da entidade federal e estadual representativa de locadoras de automóveis, “vai faltar carro em Belém” porque as empresas da cidade não possuem estoque suficiente para atender a quantidade de demanda que deve surgir nos próximos meses, sobretudo durante a COP 30. “A tendência do Rent a Car — sigla em inglês para aluguel de carros — é crescer muito, mas a frota no estado é pequena para atender esse número que deve vir”, avalia o dirigente.

Ricardo Brás afirma que, desde o ano passado, os eventos preparatórios e reuniões já exigiram uma grande frota das empresas na capital, e revela que já há reservas antecipadas de veículos para os encontros deste ano. Por outro lado, o segmento encontra dificuldades de expansão por conta dos altos custos de investimentos.

“Estamos recebendo muita demanda, especialmente quando se fala em van, micro-ônibus. Mas para as empresas investirem, é um custo alto para os proprietários. Se não tiver uma continuidade de eventos na cidade, que não vemos projetados para o futuro, não compensa o investimento que é necessário para a data do evento. Não tem intenção de outras empresas mandarem frotas para cá. Não é viável economicamente por conta do custo com transporte, garagem, etc.”, destaca Brás.

Vandeglé Lima, atendente comercial de uma locadora de veículos de Belém. (Imagem | Ivan Duarte)

Vandeglé Lima, atendente de uma locadora de veículos do bairro da Pedreira, compartilhou suas expectativas para o evento internacional. “A expectativa é grande para a COP, e a locadora tem reforçado com novas frotas. Temos recebido novos carros para aumentar a nossa oferta. A equipe está se preparando para atender os turistas com eficiência e qualidade. Estamos investindo em uma ampliação de 20% da frota, com a aquisição de carros hatch 1.0, que custam R$ 210 por dia, e também compramos modelos Spin de 7 lugares, com diária de R$ 450. Esperamos um aumento de 20% na demanda em relação ao habitual”, afirmou Lima, destacando os preparativos da empresa.

Por outro lado, João Paulo Vieira, consultor financeiro de outra locadora, vê a situação de maneira um pouco diferente. Ele acredita que o impacto da COP 30 será mais forte para as grandes locadoras. “Vai favorecer principalmente as grandes empresas do setor. Mas, caso surja alguma situação em que clientes precisem de veículos e as grandes locadoras já não tenham mais carros disponíveis, nós, locadoras menores, estaremos prontos para atender. Não estamos planejando aumentar a frota, já que o período da COP é curto. Vamos trabalhar com o que temos. Por exemplo, alugamos um carro 1.0 por R$ 200 a diária e uma caminhonete por R$ 850”, explicou Vieira, ressaltando a estratégia de aproveitar a demanda emergente sem a necessidade de grandes investimentos.