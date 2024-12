Diárias de hospedagens em Belém podem passar de R$ 100 mil durante a Cop 30

Desde o anúncio de Belém como sede da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30), diferentes setores se mobilizam para aproveitar as oportunidades que surgem com o encontro. Nos meios de hospedagem, como hotéis e outros espaços para locação, essa preparação é principalmente para recepcionar o público estrangeiro que virá ao evento. Mas, a demanda crescente encontra problemas estruturais para dar conta desses visitantes, o que leva a diárias que ultrapassam os R$ 100 mil. O representante do setor na capital paraense aponta o desequilíbrio entre oferta e demanda como uma das causas para esse cenário.

A busca por hospedagens na capital paraense cresce mais rápido que o número de lugares para receber os visitantes, ou seja, com uma competição pequena nesse mercado. O presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (SHRBS), Fernando Soares, explica que, nesse cenário, quando a demanda aumenta, quem detém os empreendimentos também dita o preço. “Esse aumento de preços se deve muito a isso, uma demanda muito alta com um baixo número de meios de hospedagem, isso com certeza valoriza quem tem”, explica.

O preço final depende do serviço que cada empresário oferece, variando conforme a localização e qualidade do espaço, por exemplo. Esse efeito gerado pela Cop 30, segundo o representante, se aplica a todo o estado e alcança outras atividades econômicas, isso “porque a tendência é que as pessoas saiam para conhecer outros municípios e com isso você tem uma circulação grande de turistas dentro do estado”.

Soares descreve um receio com a barreira do idioma, já que uma boa parte do público é estrangeiro, e com as modalidades de pagamento, considerando que as transações via pix são uma exclusividade brasileira, mas ainda destaca o empenho do setor em melhorar o serviço. A sua projeção para o próximo ano é positiva quanto a esse aprimoramento feito de maneira geral, através de capacitações. Ele também projeta uma movimentação na cidade e uma dinâmica de preços caótica no próximo ano.

“Os preços que vêm sendo praticados são uma prévia do que vai acontecer ano que vem. Evidentemente, quanto mais perto do evento, maior fica o valor e mais difícil fica você conseguir uma hospedagem em qualquer meio possível. A gente já sabe que vamos ter aproximadamente 40 mil, acho que nem chega a isso, de leitos disponíveis para um público que se estima entre 70, 80 mil pessoas. Vai ser uma briga de foice no escuro, essa é a verdade, porque vai ter uma dificuldade muito grande”, avalia Soares.

O Grupo Liberal mapeou algumas das ofertas já disponíveis entre os dias 9 e 22 de novembro de 2025, a véspera e o dia posterior ao período em que ocorrerá a conferência climática. Em um dos casos, a diária para apenas uma pessoa sai por R$ 127.500, ou seja, nessa amostragem de 13 dias, o total seria de R$ 1.657.500. Esse é o valor para a locação de um apartamento de 118 metros quadrados, com um quarto, quatro camas de solteiro e uma de casal, localizado no bairro de Nazaré. O preço aumenta conforme o número de pessoas, podendo chegar ao máximo de R$ 2.210.000 para seis ocupantes.

As buscas foram feitas em uma das plataformas mais conhecidas para reserva de hospedagens. Na variação de preços, o menor valor encontrado é de R$ 1.034, sendo um ambiente de um quarto, com duas camas de solteiro, no bairro do Reduto. A pesquisa também considerou os valores fora da plataforma, nos sites oficiais de alguns hotéis de Belém. Nesses casos, não há leitos disponíveis para o período da conferência em nenhum dos espaços buscados.

Outras plataformas de aluguel de domicílios, como o site Airbnb, também oferecem opções de estadias, mas, apesar dos preços menores, apresentam mais limitações quanto às datas e espaço. No mesmo período, entre a véspera da conferência e o fim das programações, é possível encontrar quartos e apartamentos menores por cerca de R$ 1.500. Em alguns casos os valores chegam a R$ 43 mil, mas essa flutuação depende da qualidade do imóvel, espaço, e demais serviços incluídos.

Questionado sobre a possibilidade de competição com essas plataformas, o representante do setor desacredita esse movimento. Ele explica que não é possível “abraçar a todos” e que vai haver demanda para todos, isso porque somando todos os leitos disponíveis atualmente, ainda não seria possível alocar a todo o público aguardado. “Isso tem que ser solucionado de alguma maneira, e o jeito mais em conta e ágil é exatamente a locação de imóveis por temporada ou Airbnb, a modalidade que for. Isso não atrapalha o setor em absolutamente nada. Todos os meios de hospedagem vão lucrar”, afirma.

VEJA MAIS

Confira alguns dos valores para a Cop 30

Apartamento 1

Bairro: Nazaré

Diária: R$ 127.500

Apartamento 2

Bairro: Umarizal

Diária: R$ 20.000

Apartamento 3

Bairro: Umarizal

Diária: R$ 16.346

Apartamento 4

Bairro: Parque Verde

Diária: R$ 11.520

Apartamento 5

Bairro: Paraíso (Ilha de Mosqueiro)

Diária: R$ 10.000

Apartamento 6

Bairro: Umarizal

Diária: R$ 7.650

Apartamento 7

Bairro: Reduto

Diária: R$ 7.500

Apartamento 8

Bairro: São Brás

Diária: R$ 7.313

Apartamento 9

Bairro: Campina

Diária: R$ 6.500

Apartamento 10

Bairro: Cremação

Diária: R$ 5.850