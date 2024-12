Governo do Pará debate preparativos da COP 30 com setor de alimentação e hoteleiro

A vice-governadora Hana Ghassan e membros do comitê estadual para a realização da COP 30 participaram na última quinta-feira (28), de uma reunião com representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) para discutir a preparação de Belém para a conferência do clima e as oportunidades de negócios relacionadas ao evento que será realizado na capital paraense em novembro de 2025. Na quarta-feira (27), uma reunião com empresários e representantes da rede hoteleira apresentou ações governamentais, ouviu sugestões para o alinhamento de estratégias para receber os 50 mil participantes esperados durante a Conferência do Clima.

“É necessário nos prepararmos para este grande evento. Já conseguimos a captação de recursos, as obras estão todas licitadas e em andamento, e agora entramos em uma nova fase - que é a preparação para a recepção das pessoas que vão vir para Belém. Na COP 29 fomos surpreendidos com Baku, uma cidade linda que estava vivendo a COP e que acolheu a todos de forma muito carinhosa, porque qualquer viagem tem relação com o emocional, com a forma como a gente é recebido. Então espero que essa reunião seja a primeira de muitas até a COP 30 para trocarmos experiências e tratarmos sobre o acolhimento aos nossos turistas”, disse a vice-governadora Hana Ghassan.

Para a vice-presidente da Abrasel, Rosane Oliveira, a reunião foi um momento de trocar experiências sobre o potencial de Belém e a forma como o setor pode contribuir para o sucesso da conferência. “Este momento é muito oportuno para podermos passar segurança para o setor de serviços, porque a responsabilidade de contribuir com o Governo do Estado nesse evento é muito grande. Temos este entendimento da possibilidade de fazer com que esse momento de negócios seja construído para poder valorizar a nossa cidade, a nossa capital e todo esse processo da COP que vem aí”, disse a vice-presidente.

Para o secretário adjunto de Turismo do Pará, Lucas Torres, a realização da COP 30 é um ponto de partida para que a capital paraense se consolide como um roteiro turístico internacional. “A gente já vem trabalhando muito com o setor produtivo, com todos os bares, hotéis, restaurantes, para que esse momento turístico que o Pará e Belém estão vivendo não seja só neste ano agora durante a COP - queremos que isso se perdure por muito tempo, e vamos conseguir isso capacitando todos os funcionários para melhor atender esse turista para que ele venha para cá, tenha uma excelente experiência, queira voltar e trazer seus familiares também”, disse o secretário.

Hospedagem

A vice-governadora destacou a necessidade de criar uma experiência acolhedora e eficiente para os visitantes. “Em eventos internacionais, vimos cidades encantadoras onde, mesmo sem domínio de outros idiomas, os profissionais transmitiam hospitalidade. É essa cultura que queremos construir no Pará. Porém, precisamos trabalhar de forma inteligente, com atenção às necessidades dos hóspedes e união entre o governo e os empresários. Juntos, faremos uma COP histórica”, afirmou Hana Ghassan.

O Governo do Estado está incentivando a modernização das instalações da rede hoteleira atual e isentou o segmento de ICMS nas compras internas e interestaduais para equipamentos como frigobar, televisão e ar-condicionado e também mobiliário. Também viabilizou a contratação de crédito por meio de parceria com o BNDES. Essa linha se estende a toda a cadeia do turismo, incluindo bares e restaurantes, além dos hotéis, para poderem investir na requalificação de seus negócios. São operações voltadas para micro, pequenos, médios e grandes empresários do setor.

A rede hoteleira da capital está sendo ampliada com a construção de três novos empreendimentos de alto padrão por grupos internacionais que vão atender as categorias de público A e B. Um dos hotéis vai ocupar três galpões na área do Porto Futuro II, outro será instalado em um antigo prédio que pertencia à Receita Federal e o terceiro em Castanhal, na Região Metropolitana de Belém.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis seção Pará (ABIH/PA), Toni Santiago, acredita que a COP 30 terá características únicas, diferenciando-se de edições anteriores. “Estudamos a COP realizada em Baku, e os resultados superaram as expectativas, principalmente na ocupação e na diária média. Estamos investindo continuamente para alavancar Belém no cenário mundial”, comentou.

Além da rede hoteleira, o governo do Pará trabalha em conjunto com os governos Federal e Municipal e também com a iniciativa privada para preparar Belém para receber a COP 30. Uma série de soluções está em andamento para atender a demanda de hospedagem para o evento. A ampliação da oferta de leitos para a COP30 será feita principalmente por meio de hospedagens temporárias, que estão sendo estruturadas para se tornarem conquistas permanentes para a cidade.