Desenvolvimento urbano é legado do Estado para Belém nos seus 409 anos

Rosa Maria Pereira mora há 50 anos nas margens do canal da Gentil. Foram 5 décadas convivendo com ruas alagadas e canais transbordando – uma rotina que, a partir deste domingo, faz parte do passado: no dia do aniversário de Belém o governo do Pará entregou o canal da Gentil completamente reconstruído, melhorando a vida de 300 mil pessoas.

"Quando chovia nós tínhamos até que fechar a rua para que os carros não passassem e fizessem a água vir parar dentro de casa. Além disso, caíam muitos bichos aqui da vizinhança no canal, era um risco até para as nossas crianças brincarem aqui. Tudo era muito precário mesmo. Agora melhorou 100%", disse Rosa Maria.

O canal da Gentil faz parte da Bacia do Tucunduba e é um dos 13 canais de Belém que estão sendo reconstruídos para a COP 30. A obra se estende por mais de 1,4 quilômetros e envolve a implantação de sistemas de abastecimento de água, esgoto e drenagem, além da construção de 5 pontes, 8 passarelas e áreas de lazer - como praça, quadra esportiva, playgrounds, academias ao ar livre e pista de corrida.

Ao todo, os investimentos em saneamento na capital paraense chegam a R$ 1 bilhão, sendo apenas um dos eixos de adaptação da cidade de Belém para a COP, que ainda prevê obras de desenvolvimento urbano, mobilidade e conectividade.

“Nós estamos com o maior pacote de investimentos em obras públicas em relação à população de todas as cidades do Brasil. Temos mais de R$ 5 bilhões em recursos alocados neste momento em nossa capital. São obras importantes que deixam um legado para a cidade. Posso destacar obras de saneamento básico, de abastecimento de água, mobilidade urbana para melhorar o trânsito e o fluxo do tráfego na capital, e obras de parques urbanos que serão os principais ambientes receptivos da COP”, disse o governador Helder Barbalho.

Segundo a governadora em exercício e presidente do Comitê Estadual para a COP 30, Hana Tuma, a realização da COP 30 no Pará é uma oportunidade ímpar para Belém. “Sabemos que diversas cidades do mundo gostariam de receber um evento com a grandeza e importância da COP. Nós trabalhamos há mais de um ano e meio para realizar um grande evento, e vamos continuar trabalhando até a COP para entregar obras importantes para Belém e sua população. A nossa preocupação é investir em obras duradouras, que deixem um legado para a população paraense muito além dos 11 dias do evento”, destaca.

Uma nova Belém

Os canteiros de obras se multiplicam por toda a capital paraense, que recebe cerca de 30 obras estruturantes em preparação para a COP 30. As ações do estado são divididas em quatro eixos principais: desenvolvimento urbano, saneamento, mobilidade e conectividade – iniciativas que visam não apenas a realização do evento, mas também mudar para melhor a vida do povo do Pará.

Um exemplo disto ocorre na avenida Visconde de Souza Franco, que está sendo reconstruída com obras de saneamento e paisagismo para virar um parque linear. “Essa obra tá avançando, e rápido.

Quando entregarem pra população vai ser bem diferente de como era antes. Vai ser mais tranquilo pra trabalhar, e eu com certeza vou vender mais salgados porque aqui é a Doca, muita gente vem passear e vai ficar mais bonito ainda. O que o nosso governador está fazendo é nota 10! Belém estava precisando de um parque novo. O presente pro aniversário de Belém é ver essa obra aí”, conta o ambulante Arnaldo Souza.

As mudanças da “Belém da COP” agradam moradores antigos e novos, como a estudante Miriam Raquel, que se mudou do Maranhão para o Pará há cerca de um mês e está gostando de ver os investimentos realizados pelo governo na capital. “Esses investimentos trazem uma nova visão para o turista que vem para cá. Dá vontade da gente conhecer mais sobre Belém e essa cultura maravilhosa do Pará, isso é muito importante. Todas essas obras significam que a população escolheu um bom governo. Ainda tenho muito o que descobrir sobre Belém, mas com certeza quero trazer a minha família que ficou no Maranhão para que eles conheçam essa cidade”, conta.

O motorista de aplicativo Felipe Farias roda por toda a região metropolitana e já está acostumado a ver os canteiros de obras da COP funcionando a todo vapor. “Essas obras são tipo reforma de casa: pode ficar um pouco complicado, mas depois dá uma melhorada e é só alegria. Espero que fiquem uma maravilha, pra gente passear, trazer os filhos. Tem muita obra sendo concluída, e nós, paraenses, queremos ver cada vez mais a melhora a nossa cidade”, explica.

O jovem Eduardo Silva tem 16 anos e comemora essa mudança na paisagem da capital paraense. “Vai dar um visual melhor para Belém. Ter espaços de lazer é importante, porque às vezes não temos muitas opções. Quando é construído um novo espaço, isso é sempre muito bom para a população em geral. Essas obras são um presente para Belém”, disse.

Parceria pelo desenvolvimento

As obras da COP são fruto da ação do Governo do Pará e também de parcerias com os governos federal e municipal, que também estão empenhados em fazer da COP da Floresta um marco para o desenvolvimento da região.

"A Prefeitura de Belém e o Governo do Pará vão fazer uma grande parceria", destacou o prefeito de Belém, Igor Normando. “É importante que cada um faça o seu papel e tenha uma tarefa nessa jornada. A Prefeitura vai se comprometer com o Governo do Estado e, dentro de todas as suas possibilidades, cumprir com suas obrigações e fazer o trabalho necessário para garantir o melhor evento para a população e todos aqueles que nos visitarem durante a COP”, afirma.

“Este é o nosso ano. É o ano do Pará, o ano da Amazônia, o ano do Brasil liderar a agenda ambiental do planeta. E a oportunidade que nós temos de apresentar os desafios da Amazônia, os desafios ambientais e sociais. Certamente os olhares do mundo voltados para nós devem ser aproveitados para que possamos deixar um legado”, conclui o governador Helder Barbalho.