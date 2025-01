'Parque da Cidade será a Cidade da Cop 30', diz Hana Tuma em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal

As obras do Parque da Cidade, descrito como o maior projeto urbanístico dos últimos 100 anos pela governadora em exercício, Hana Tuma, durante entrevista ao Grupo Liberal na manhã desta sexta-feira (10), assume outro papel importante. Ela explica que o parque será a Cidade da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30), sediada em Belém entre 10 e 21 de novembro deste ano. “É muito importante levarmos essa informação porque muitos não sabem onde será a grande reunião, onde vão acontecer as reuniões da ONU”, afirma.

O ambiente contará com diferentes entradas em uma estrutura totalmente gradeada, e já conta com um batalhão da Polícia Militar (PM) em funcionamento dentro do espaço. O equipamento conta com cerca de 500 mil metros quadrados e, embora também seja destinado a população, será palco dos debates da conferência climática. O evento está previsto para novembro deste ano, reunindo na capital paraense autoridades de diferentes países.

“Uma parte está sendo preparada para ser entregue à população e o restante, que são 500 mil metros quadrados, é uma área que estava sendo subutilizada e que o Governo do Estado pediu junto ao Governo Federal, é um projeto que já estávamos trabalhando há algum tempo”, observa Tuma.