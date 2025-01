Ônibus elétricos que vão rodar na Grande Belém terão espaço para colocar bicicleta

Os ônibus elétricos que compõem a frota do Sistema BRT Metropolitano terão espaço para acomodação de bicicletas para os usuários - informou em entrevista exclusiva a governadora do Estado em exercício, Hana Tuma, durante entrevista ao Liberal +, na manhã desta sexta-feira, 10.

A novidade é parte do projeto de mobilidade urbana que deve ser implantado na Grande Belém com a entrega do sistema BRT Metropolitano. Ainda na última quinta-feira, 9, seis dos ônibus elétricos que farão parte do sistema chegaram à capital paraense:

"São [no total] 40 ônibus elétricos e 225 ônibus [a diesel] com redução de poluentes, com Wi-Fi, ar-condicionado e até local para que ciclistas possam deixar sua bicicleta enquanto se deslocam", anunciou Hana Tuma.

Segundo a governadora em exercício, o objetivo desse novo sistema de mobilidade é diminuir o custo, em tempo, do ir e vir da população.

"Estamos construindo um novo sistema de mobilidade para que a população chegue mais rápido no seu trabalho e na sua casa, podendo passar mais tempo com sua família, porque tempo é uma coisa muito importante. À população que espera ansiosamente pelo BRT: nós estamos trabalhando para que a gente possa entregar esse sistema funcionando o mais rapidamente possível", garantiu a gestora.

Os seis ônibus elétricos do BRT Metropolitano que chegaram na quinta-feira fazem parte dos 265 veículos adquiridos pelo Governo do Estado, que incluem, também, modelos a diesel, com sistema de redução de gases poluentes. Quarenta e quatro unidades do modelo a diesel já se encontram na capital paraense.

Os ônibus elétricos possuem tecnologia sustentável, com zero emissão de gases poluentes, ar condicionado e Wi-Fi, além da redução no ruído dos motores e autonomia de 220 quilômetros por carga. Já os veículos a diesel, modelo Euro 6, contam com um sistema moderno de redução de 80% na emissão de gases poluentes.

BRT Metropolitano

O Sistema de Transporte Metropolitano pretende integrar os terminais de Belém com Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará. Trinta e uma linhas alimentarão a linha troncal, responsável pela integração desses municípios.

Com apenas um bilhete, o passageiro poderá pegar um ônibus que circula dentro do seu município, desembarcar nos pontos ou estações, ou ainda nos Terminais de Integração de sua preferência, e chegar até Belém.

Com a novidade dos espaços para comportar bicicletas nos ônibus, esse fluxo fica ainda mais facilitado, oferecendo mais uma opção para o usuário do sistema BRT Metropolitano.