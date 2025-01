Chegam a Belém os primeiros ônibus elétricos do BRT Metropolitano

primeiros seis ônibus elétricos que rodarão exclusivamente no Sistema BRT Metropolitano. A frota faz parte dos 265 veículos adquiridos pelo Governo do Estado, que incluem, também, modelos a diesel, com sistema de redução de gases poluentes. Quarenta e quatro unidades do modelo a diesel já se encontram na capital paraense. Chegaram a Belém nesta quinta-feira, 9, osque rodarão exclusivamente no. A frota faz parte dos 265 veículos adquiridos pelo Governo do Estado, que incluem, também, modelos a diesel, com sistema de redução de gases poluentes. Quarenta e quatro unidades do modelo a diesel já se encontram na capital paraense.

De acordo com a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran), responsável por acompanhar e fiscalizar todo o processo da compra, os veículos elétricos chegaram por volta das 14h, completando a frota dos primeiros 50 ônibus, de um contrato de 265, que chegaram à capital - sendo 44 a diesel e, agora, seis elétricos.

Primeiros 6 de 40 ônibus elétricos do Sistema BRT Metropolitano chegam a Belém. (Alex Ribeiro / Agência Pará)

O diretor-geral da Artran, Eduardo Ribeiro, informou que os ônibus elétricos estão sendo entregues em lotes de 10 unidades. Portanto, após o recebimento dos primeiros seis veículos deste modelo, outros quatro ainda são esperados nos próximos dias. No total, 40 ônibus da compra feita pelo Estado serão de propulsão elétrica.

“Na semana que vem chegam mais quatro, completando o primeiro lote de 10. Até abril vão chegar os demais 30 ônibus elétricos, que fazem o total da frota de 40 ônibus. É uma nova tecnologia. Esses veículos serão incorporados à frota do BRT Metropolitano para rodarem no corredor BR-Almirante Barroso”, explicou Eduardo Ribeiro.

Após vistoria e constatação de cumprimento das normas contratuais pela equipe de fiscalização, os ônibus são direcionados ao local onde permanecerão até a entrega do Sistema BRT. Na quinta-feira, 9, os primeiros seis ônibus elétricos chegaram ao estacionamento do Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença (Mangueirinho) e, depois, foram levados à garagem.

Sustentabilidade

Os ônibus elétricos possuem tecnologia sustentável, com zero emissão de gases poluentes, ar condicionado e Wi-Fi, além da redução no ruído dos motores e autonomia de 220 quilômetros por carga. Já os veículos a diesel, modelo Euro 6, contam com um sistema moderno de redução de 80% na emissão de gases poluentes.

BRT Metropolitano

O Sistema de Transporte Metropolitano pretende integrar os terminais de Belém com Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará. Trinta e uma linhas alimentarão a linha troncal, responsável pela integração desses municípios.

Com apenas um bilhete, o passageiro poderá pegar um ônibus que circula dentro do seu município, desembarcar nos pontos ou estações, ou ainda nos Terminais de Integração de sua preferência, e chegar até Belém.

Entre os principais objetivos do Sistema estão a redução do tempo de deslocamento entre os municípios da Região Metropolitana de Belém, melhor oferta de transporte nos bairros, ampliação das opções de deslocamento com o pagamento de uma única tarifa, maior comodidade em ônibus novos e modernos, equipados com ar condicionado e Wi-Fi, e mais segurança ao passageiro, além dos impactos positivos no trânsito da RMB.