Ônibus elétricos podem rodar como reforço de frota ainda esta semana em Belém; entenda

Nesta segunda-feira, 9, novos testes envolvendo os ônibus elétricos foram realizados em Belém, com o objetivo de medir o desempenho dos veículos para sua integração ao sistema de transporte público da cidade. A expectativa da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) é, ainda esta semana, que os ônibus elétricos circulem como reforço de frota em horários de pico.

O teste realizado nesta segunda-feira teve como objetivo a análise do desempenho dos ônibus quanto à duração da bateria e ao tempo de percurso. Atualmente, o único ponto de recarga dos ônibus funciona no terminal do Mangueirão. Cada veículo leva em torno de duas horas e meia para o total carregamento, garantindo até 250 km de rodagem. Participaram do teste, que saiu do Mangueirão até o terminal de São Brás, técnicos da Semob e da empresa fabricante dos veículos.

Teste com ônibus elétrico analisou o desempenho de bateria e de tempo de percurso do terminal do Mangueirão ao de São Brás. (Carmem Helena / O Liberal)

"O objetivo é aferir a velocidade no corredor, verificar os pontos de parada, o tempo de demora no semáforo, se vai ter um fluxo maior de veículos na canaleta, quanto tempo teremos de pontos de atraso, mas, o mais importante ainda, o quanto nós vamos estar consumindo de bateria. Nós já temos uma estratégia de operação de recarga e esperamos validá-la nesses testes", explicou a superintendente da Semob, Ana Valéria Borges.

Veículos são equipados com ar-condicionado, Wi-fi e tomadas para carregamento de celulares. (Carmem Helena / O Liberal)

A titular da Semob também detalhou que, a princípio, os estudos que estão sendo feitos têm o objetivo de implementar os ônibus elétricos como uma linha expressa, para rodar apenas na canaleta do BRT (Bus Rapid Transit), fazendo o percurso Mangueirão - São Brás. Posteriormente, novos estudos avaliarão a viabilidade de percursos fora da pista expressa.

"Esse ônibus pode rodar tanto dentro quanto fora da canaleta. Nossos primeiros testes é uma linha expressa que vai do Mangueirão até o terminal de São Brás, principalmente naqueles horários de pico, para fazer as análises de desempenho. Com a consolidação desses testes, queremos avançar com uma outra linha experimental, que rodará fora da canaleta", anuncia.

Ana Valéria Borges adiantou que, ainda esta semana, a Semob planeja fazer um teste envolvendo o público: "A ideia é colocar para circular como um reforço de frota nos horários de pico, entre 6h e 9h e entre 16h e 19h30", projeta.

O instrutor técnico operacional da empresa fabricante dos veículos, Fabrício Souza, detalha os grandes diferenciais dos novos ônibus: "Ele é um ônibus elétrico, 100% a bateria, tem capacidade para operar 250 km com uma recarga, tem piso baixo total, pé-direito alto, ar-condicionado, tomadas USB em todos os assentos, Wi-Fi. É um modelo que favorece muito a questão da acessibilidade, porque não tem degraus nem para entrar, nem na extensão do carro até a saída. Além disso, ele oferece conforto sonoro porque não tem barulho de motor".