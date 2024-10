Prefeito eleito, Igor Normando, promete dobrar a frota do transporte público em Belém

Belém terá o dobro da frota de ônibus para o transporte público da população, com Wi-Fi, ar-condicionado e acessibilidade - afirmou o prefeito eleito da capital paraense, Igor Normando (MDB), na tarde desta segunda-feira, 28, em entrevista ao Grupo Liberal. O futuro chefe do executivo municipal garantiu que vai dar início ao processo a partir da sua posse, em 1º de janeiro de 2025. Além disso, o ministro das Cidades, Jader Filho, confirmou que o Governo do Estado já pode adquirir, a qualquer momento, 256 novos ônibus para a Grande Belém.

As expectativas para o transporte público de Belém foram explanadas durante entrevista ao programa Mais Notícias, veiculado nas rádios Liberal FM, Liberal + e nas plataformas digitais do Grupo Liberal, com a participação do prefeito eleito Igor Normando, seu vice Cássio Andrade e o ministro das Cidades, Jader Filho.

"Nós vamos fazer, a partir do dia primeiro de janeiro, o termo de referência para o edital de licitação do transporte público em Belém, que vai servir para que nós tenhamos um regramento de prazo para as empresas se organizarem para trocar as frotas - nós não aceitamos mais ônibus com 10, 15 anos de uso. Terão que ser ônibus novos, com wi-fi, com acessibilidade, com ar-condicionado", declarou Igor Normando.

O prefeito eleito explicou que Belém tem, atualmente, cerca de 1.100 ônibus para o transporte de uma população calculada em 1,3 milhão, evidenciando um déficit que tem prejudicado a mobilidade dos moradores da cidade:

"Nós temos que dobrar a frota", afirmou Normando. "É uma promessa de campanha que vamos fazer desde o primeiro dia de governo para que a população tenha acesso ao transporte de qualidade".

Quanto à compra de ônibus novos já em andamento, o ministro das Cidades e presidente do MDB no Pará, Jader Barbalho Filho, afirmou que o estado já conta com 90 ônibus novos para atender a Região Metropolitana de Belém (RMB), entre veículos elétricos e de baixa emissão de poluentes. Além disso, 256 novos ônibus já podem ser adquiridos.

"Nós fizemos desde o ano passado, juntamente com o governo do estado, com financiamento do Ministério das Cidades, do FGTS, do Governo Federal, para atender 256 novos ônibus só para a região metropolitana. Nós já assinamos um contrato e o governo do estado já está autorizado a fazer a aquisição desses ônibus e, com isso, nós vamos ter uma renovação grande. Dentro deste pacote já estão os ônibus que vão atender o BRT", informou.

Em articulação com o prefeito eleito de Belém, Jader Filho também aproveitou a oportunidade para orientar futuras aquisições: "ano que vem nós teremos uma nova seleção - se forem necessários mais ônibus, nós estamos à disposição - é só fazer o cadastramento no PAC para que a gente possa trazer novos ônibus menos poluentes ou de emissão zero, como os ônibus elétricos, com Wi-Fi e ar-condicionado, para dar qualidade às pessoas".

