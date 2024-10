Igor diz que vai entregar todas as obras de Belém até a COP 30 e que não vai ‘barganhar cargos’

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB), de 38 anos, em seu primeiro pronunciamento após o resultado do segundo turno das Eleições Municipais, neste domingo (27), se comprometeu a entregar todas as obras que estão sendo realizadas para a preparação da capital paraense para sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30) até novembro do próximo ano.

Segundo ele, a nova gestão terá dois pontos centrais de imediato, que incluem a manutenção urbana – com recolhimento e destinação adequada do lixo, asfaltamento na cidade e melhoria no transporte público – e aceleração das obras de infraestrutura.

“Temos que ter a capacidade de, em paralelo à manutenção da cidade, tocar as obras da COP, para que elas acelerem o estágio em que estão e que a gente possa entregar antes de novembro as obras todas concluídas para que a gente possa ter um evento extraordinário”, declarou o prefeito eleito.

Igor Normando frisou que a escolha para os representantes e secretários da nova gestão ainda serão definidos após reuniões com a sua equipe. Ele ressaltou que não pretende fazer “barganha de cargos”, em referência a troca de favores no meio político. “Acho fundamental que a gente possa desmistificar uma velha prática política que é barganhar cargos, secretarias e espaços. Em momento algum fizemos isso, desde o início da nossa jornada, os partidos que vieram até nós e as candidaturas de segundo turno sempre vieram com uma certeza. Estamos fazendo uma ampla frente para transformar a nossa cidade. A partir de amanhã [esta segunda-feira], vamos reunir o nosso time e vamos definir quem vai fazer parte da equipe de transição, as secretarias e as pessoas que vão ocupar esses espaços. Lembrando que vamos ter pessoas qualificadas e que têm a capacidade de gestão e entrega”.

O prefeito eleito enfatizou que pretende, a partir do primeiro dia de gestão, atuar para que os belenenses voltem a ter orgulho de morar na capital do Pará. "Agora, a partir de 1º de janeiro, empreender o nosso grande desafio, a nossa grande responsabilidade, que é, sem dúvida, devolver o orgulho para a nossa cidade, fazer com que cada belenense possa, cada vez, se sentir mais orgulhoso de viver aqui, de morar aqui, de escolher essa terra para viver", pontuou.

Igor Normando reafirmou o propósito de prezar pela parceria da Prefeitura de Belém com o Governo do Pará e com o Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades e outras pastas, e "sobretudo com a nossa população". "Hoje, essa frente ampla teve o orgulho de levar uma campanha limpa, uma campanha propositiva, uma campanha que fez com que as pessoas voltassem a discutir política. Eu tenho muito orgulho de junto o Cássio (Cássio Andrade, do PSB, vice-prefeito eleito) ter percorrido todos os bairros de Belém, verificando a realidade de cada bairro", destacou.

Ministro e governador reforçam parceria com a nova gestão

O ministro das Cidades e presidente do MDB no Pará, Jader Filho, comemorou sobre o crescimento do partido político no Estado e sobre a aliança entre as esferas políticas a partir do novo governo em Belém. "Hoje, fechamos 85 prefeituras nos quatro cantos do Estado do Pará. Mas, acima de tudo, o povo do Pará entendeu qual a mensagem que o MDB tinha. A mensagem do trabalho, a mensagem de cuidar de gente. A mensagem de parceria", disse o ministro.

"Agora, encerrada a eleição, essa parceria, ao nível do Governo Federal, ao nível do Governo do Estado, e agora ao nível da prefeitura, a nossa responsabilidade, só se amplia. A gente não cresce só no nível de prefeituras, cresce também a nossa responsabilidade no mesmo tamanho daquilo que o povo do Pará representa", falou Jader Filho.

Por sua vez, Helder Barbalho agradeceu aos eleitores paraenses que confiaram a Igor Normando o "cargo extraordinário e importante, que é a prefeitura", e também destacou a parceria entre os governos federal, estadual e municipal."Cabe a mim agradecer a sociedade paraense pelo reconhecimento, por ter acreditado e confiado àqueles que estão próximos da nossa gestão, ao campo político ao qual representamos. Também cabe a mim agradecer aos demais partidos que compõem o nosso campo político. Na história desse estado" agradece o governador.

"Que nós possamos devolver essa confiança através dessa parceria do governo do estado, governo municipal e governo federal, para que diretamente isto possa fazer bem e transformar as vidas das pessoas", diz Helder Barbalho. Além de Jader e Helder, estavam presentes o vice-prefeito, Cássio Andrade, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, a deputada federal e mãe de Helder, Elcione Barbalho, e as duas primeiras damas dos novos gestores de Belém.

Vice-prefeito eleito, Cássio Andrade, agradeceu aos eleitores de Belém ao seu companheiro de chapa pela confiança e afirmou que esta é uma oportunidade para fazer uma boa gestão.

“É uma alegria estar presente nesta candidatura, que eu digo que foi a mais feliz e entusiasmada da minha vida [...]. Assumimos essa vitória com muita humildade, mas também com muita alegria em saber que vamos ter um momento oportuno de governar Belém, onde o povo depositou em nós a esperança e renovou a esperança na boa política”,concluiu.