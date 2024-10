Jader Filho e Helder Barbalho discursam após eleição de Igor Normando à Prefeitura de Belém

Após a eleição de Igor Normando (MDB) à Prefeitura de Belém no segundo turno deste domingo (27/10), o ministro das Cidades, Jader Filho, e o governador do Pará, Helder Barbalho, participaram de coletiva de imprensa e falaram sobre o resultado da votação e o futuro da cidade sob o mandato do novo gestor.

O ministro das Cidades comentou sobre o crescimento do partido político no estado e sobre a aliança entre as esferas políticas a partir do novo governo em Belém.

"Hoje, fechamos 85 prefeituras nos quatro cantos do estado do Pará. Mas, acima de tudo, o povo do Pará entendeu qual a mensagem o MDB tinha. A mensagem do trabalho, a mensagem de cuidar de gente. A mensagem de parceria", disse o Ministro. "Agora, encerrado a eleição, essa parceria, ao nível do Governo Federal, ao nível do Governo do Estado, e agora ao nível da prefeitura, a nossa responsabilidade, só se amplia. A gente não cresce só no nível de prefeituras, cresce também a nossa responsabilidade no mesmo tamanho daquilo que o povo do Pará representa", falou Jader Filho.

VEJA MAIS

Por sua vez, Helder Barbalho agradeceu aos eleitores paraenses que confiaram a Igor Normando o "cargo extraordinário e importante, que é a prefeitura", e também comentou sobre a parceria entre os governos federal, estadual e municipal.

"Cabe a mim agradecer a sociedade paraense pelo reconhecimento, por ter acredito e confiado àqueles que estão próximos da nossa gestão, ao campo político ao qual representamos. Também cabe a mim agradecer aos demais partidos que compõem o nosso campo político. Na história desse estado" agradece o governador. "Que nós possamos devolver essa confiança através dessa parceria do governo do estado, governo municipal e governo federal, para que diretamente isto possa fazer bem e transformar as vidas das pessoas", diz Helder Barbalho.

Além de Jader e Helder, estavam presentes o vice-prefeito, Cássio Andrade, a vice governadora do Pará, Hana Ghassan, a deputada federal e mãe de Helder, Alcione Barbalho, e as duas primeiras damas dos novos gestores de Belém.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)