Prefeito eleito Igor Normando quer devolver o orgulho de se morar em Belém

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB), de 38 anos, em seu primeiro pronunciamento após o resultado do segundo turno das Eleições Municipais, neste domingo (27), enfatizou que pretende, a partir do primeiro dia de gestão, atuar para que os belenenses voltem a ter orgulho de morar na capital do Pará. "Agora, a partir de 1º de janeiro, empreender o nosso grande desafio, a nossa grande responsabilidade, que é, sem dúvida, devolver o orgulho para a nossa cidade, fazer com que cada belenense possa cada vez mais orgulhoso de viver aqui, de morar aqui, de escolher essa terra para viver", enfatizou.

Igor Normando reafirmou o propósito de prezar pela parceria da Prefeitura de Belém com o Governo do Pará e com o Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades e outras pastas, e "sobretudo com a nossa população". "Hoje, essa frente ampla teve o orgulho de levar uma campanha limpa, uma campanha propositiva, uma campanha que fez com que as pessoas voltassem a discutir política. Eu tenho muito orgulho de junto o Cássio (Cássio Andrade, do PSB, vice-prefeito eleito) ter percorrido todos os bairros de Belém, verificando a realidade de cada bairro", destacou.

VEJA MAIS

Agradecer

O prefeito eleito aproveitou a oportunidade para agradecer a parceria que teve ao longo da campanha da parte do governador Helder Barbalho; da vice-governadora Hana Ghassan; do ministro das Cidades, Jader Filho; e do vice-prefeito eleito, Cássio Andrade. "E agradecer, sobretudo, a nossa população que nos deu essa oportunidade de governar a cidade, e talvez como o prefeito mais jovem da nossa cidade", destacou Igor.

Cássio Andrade, por sua vez, ratificou o agradecimento a essas e outras lideranças políticas. "É uma alegria estar presente nessa candidatura que é a mais feliz e entusiasmada da minha vida. Agradecer ao Igor pela parceria, pelo gigantismo que ele teve nesse processo. Tenho certeza que o Igor será, sem sombra de dúvida, o melhor prefeito da história de Belém. Assumimos essa vitória, com muita humildade, com muito entusiasmo, mas também com muita alegria. Alegria de saber que vemos ter um momento oportuno de governar Belém em que o povo depositou em nós a sua esperança, renovou a sua esperança na boa política, em uma prefeitura que dê resultados, gestão e como disse o nosso governador numa gestão que dê entregas, e é disso que o povo precisa", enfatizou Cássio Andrade.