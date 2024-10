Quem é Igor Normando? Veja o histórico político do novo prefeito de Belém

Igor Normando (MDB) foi eleito prefeito de Belém neste domingo (27), em uma vitória sobre Éder Mauro (PL) no segundo turno. Sua trajetória política é marcada por uma forte atuação em causas sociais e pela defesa dos direitos dos animais, com uma trajetória ascendente que começou na juventude, quando, aos 15 anos, atuou como líder estudantil em pautas de inclusão e participação social. Conheça a trajetória de Igor, eleito para comandar o Executivo belenense de 2025 a 2028.

Início de Igor Normando na Política

Igor Normando iniciou sua vida política cedo, assumindo papel ativo como líder estudantil na União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas (UMES) e na União Nacional dos Estudantes (UNE) em 2008. Durante sua atuação, organizou debates, liderou discussões e representou os interesses dos estudantes em pautas voltadas para uma maior representatividade e inclusão social. Essa experiência na liderança estudantil serviu como base para seu ingresso na política formal, onde desenvolveu habilidades de articulação e diálogo que viriam a ser centrais em sua futura carreira.

Em 2012, aos 24 anos, foi eleito vereador em Belém, o que permitiu aprofundar o trabalho em defesa dos direitos dos jovens e da participação popular. Como vereador, destacou-se por promover a criação de espaços de debate voltados para o público jovem e apoiar a implementação de políticas voltadas para o desenvolvimento social e combate às desigualdades. Esse primeiro mandato o posicionou como uma liderança emergente e fez com que ganhasse visibilidade no cenário político local.

Igor Normando Na Assembleia Legislativa

Após sua atuação na Câmara Municipal, Igor Normando deu um passo adiante, elegendo-se deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) em 2018 e, posteriormente, sendo reeleito em 2022. Na Alepa, consolidou sua reputação como um político comprometido com o bem-estar social e a segurança pública, apresentando e aprovando projetos que visavam ampliar a segurança nas escolas e criar mecanismos de proteção social para a juventude.

Sua atuação foi especialmente relevante em questões de segurança pública, com propostas que buscavam tornar as políticas de segurança mais eficazes e centradas na prevenção da violência. Durante seus mandatos, Normando também se posicionou em defesa de uma atuação mais rigorosa contra crimes ambientais, propondo medidas para fortalecer a proteção de áreas de preservação e coibir o desmatamento ilegal.

Defesa da Causa Animal

A defesa dos direitos dos animais é uma das marcas registradas de Igor Normando. Como deputado estadual, foi reconhecido por uma atuação intensa na proteção animal, criando e apoiando iniciativas que abordassem a situação dos animais abandonados e maltratados. Ele propôs leis para incentivar a adoção responsável e criou campanhas de conscientização, aproximando a população da importância do cuidado com os animais.

Durante a pandemia de COVID-19, Normando participou de projetos emergenciais para alimentar animais abandonados nas ruas de Belém. Em parceria com ONGs e grupos de defesa animal, organizou ações de distribuição de alimentos e medicamentos para animais em situação de vulnerabilidade. Esse trabalho lhe rendeu apoio de organizações e grupos de defesa animal, que reconheceram o comprometimento de Normando com a causa e se mobilizaram em apoio à sua candidatura à prefeitura.

Secretário de Cidadania - atuação nas Usinas da Paz

Em 2023, Igor Normando assumiu o cargo de Secretário de Articulação da Cidadania (SEAC) do Estado do Pará, onde desempenhou um papel relevante no desenvolvimento das "Usinas da Paz," um projeto criado para promover cidadania e segurança em comunidades vulneráveis. O projeto tem como foco a criação de centros comunitários que oferecem serviços de educação, cultura, saúde e qualificação profissional em áreas com altos índices de violência.

À frente da SEAC, Normando ajudou a consolidar essas usinas como espaços de promoção da paz e da cidadania, aproximando a população de serviços públicos essenciais e criando oportunidades para jovens e adultos. Sua atuação no projeto foi amplamente reconhecida e fortaleceu ainda mais sua imagem de gestor comprometido com a inclusão social e a transformação das comunidades mais carentes do estado.

Eleições 2024 para a Prefeitura de Belém

No primeiro turno das eleições de 2024, Igor Normando obteve 44,89% dos votos válidos, classificando-se para o segundo turno ao lado de Éder Mauro, que ficou em segundo lugar. No segundo pleito das eleições municipais, o candidato do MDB, foi eleito chefe do executivo de Belém de 2025 a 2028.

Aos 37 anos, Igor foi eleito com 56,36% dos votos, contabilizando mais de 420 mil votos. Desde o início de sua campanha, destacou seu compromisso em áreas como inclusão social, saúde pública e sustentabilidade, temas centrais para o desenvolvimento de Belém.