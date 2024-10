Igor Normando conquista 95 mil votos a mais que Éder Mauro em Belém

O candidato Igor Normado, do MDB, venceu o segundo turno em Belém, neste domingo (27/10), com 421.485 votos (56,36%) contra 326. 411 votos de Éder Mauro, do PL, (43,64%). Isto é, Igor Normando teve o total de 95.74 votos a mais que o concorrente na capital paraense.

O TRE Pará repetiu a agilidade do 1º turno e, às 17h31, deste domingo (27/10), divulgou o resultado matemático da votação com 98% das urnas apuradas, e a vitória absoluta de Igor Normando do MDB.

