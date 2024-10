TRE do Pará divulga resultado das eleições em Belém após 30 minutos de apuração; confira

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) repetiu a agilidade na apuração do 1º turno e ainda surpreendeu! Às 17h31, deste domingo (27/10), divulgou o resultado oficial das Eleições Municipais de 2024 com 98% das urnas apuradas. Igor Normando, do MDB, foi eleito prefeito de Belém com 56,37%, enquanto o Delegado Éder Mauro, do PL, tinha 43,64% do total de votos apurados

A apuração dos votos nas cidades paraenses com segundo turno começou a partir de 17h (de Brasília) deste domingo (27/10). Em Belém, mais de 1 milhão de eleitores estavam aptos a voltar às urnas, neste domingo (27/10), para escolher o candidato à prefeitura da capital. A capital paraense e o município de Santarém, no oeste estadual, foram as duas únicas cidades com segundo turno, por terem mais de 200 mil eleitores, e as seções eleitorais funcionaram das 8h às 17h.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) informou ao Grupo Liberal que utilizaria o mesmo planejamento executado durante o primeiro turno, e, mais uma vez, o TRE consolidou um trabalho de apuração ágil, com o resultado saindo até antes do previsto.