Igor Normando, do MDB, é eleito prefeito de Belém; veja os números

Igor Normando, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), foi eleito novo prefeito de Belém. A confirmação ocorreu às 17h31, com 93,98% das urnas apuradas. Igor obteve 56,36% dos votos, enquanto Éder Mauro, do Partido Liberal (PL), alcançou 43,64%.

Com 100% das urnas apuradas, Igor totalizou 421.485 votos, enquanto Éder Mauro somou 326.411 votos, consolidando uma diferença de 95.074 votos a favor de Igor. No total, Belém registrou 790.159 votos, dos quais 747.896 foram válidos (94,65%).

Neste segundo turno das eleições em Belém, foram registrados 26.210 votos nulos, representando 3,32% do total, além de 16.053 votos em branco, equivalendo a 2,03%.

Histórico de Igor Normando na política

Igor Normando assumirá o Executivo da capital paraense para um mandato de 2025 a 2028. Ele deixará a Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), onde cumpria o segundo mandato de deputado estadual. Igor também já foi vereador de Belém e, recentemente, secretário de Estado de Cidadania.

O novo prefeito disputou as eleições de 2024 pela coligação Levanta Belém, composta por MDB, PSB, PRD, UNIÃO, PDT, PP, PSD, Cidadania e PSDB.