Eleições 2024: veja quando será a posse de Igor Normando (MDB), novo prefeito de Belém

Os eleitores de Belém foram às urnas no segundo turno deste domingo (27) e elegeram Igor Normando (MDB) o novo prefeito de Belém. Oficialmente eleito, com 56,36% dos votos, Igor Normando vai comandar a capital paraense pelos próximos quatro anos (2025-2028). O político, de 38 anos, concorria diretamente com Éder Mauro, de 63, que obteve 43,64% dos votos na disputa eleitoral e não conseguiu se eleger.

Quando será a posse de Igor Normando?

Após os trâmites necessários, Igor Normando tomará posse da Prefeitura de Belém no dia 1º de janeiro de 2025. A data foi delimitada na Constituição de 1988 e as cerimônias para que prefeitos e vereadores assumam seus respectivos cargos acontecerão em todas as cidades do país.

Assim, o atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL, segue no cargo até a posse do prefeito eleito. O político, de 67 anos, inclusive, foi o primeiro prefeito de Belém que não conseguiu ir para o 2º turno e se reeleger. Ele ficou em terceiro lugar na disputa, com menos de 10% dos votos.

VEJA MAIS

Como foi o primeiro turno em Belém

O primeiro turno das eleições municipais no Brasil ocorreu no último dia 6 de outubro, quando os eleitores foram às urnas votar para prefeito e vereador. A cidade de Belém foi uma das 51 cidades onde a disputa eleitoral pela prefeitura se estendeu para o segundo turno, já que Igor Normando obteve 44,89% dos votos e Éder Mauro conseguiu 31,48% - nos municípios com mais de 200 mil eleitores, vence no primeiro turno o candidato que obter 50% dos votos mais um.

Além do novo prefeito, foram eleitos, no primeiro turno, os novos 35 vereadores da Câmara Municipal de Belém para a gestão 2025-2028.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)