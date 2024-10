Segundo turno: saiba quantas pessoas vão às urnas neste domingo (27) em Belém e Santarém

O segundo turno das eleições municipais deste ano será realizado em apenas dois municípios paraenses neste domingo (27): Belém e Santarém. Na capital, os candidatos Igor Normando (MDB) e Delegado Éder Mauro (PL) se enfrentam na busca pelo cargo mais alto do Executivo municipal, enquanto, no oeste do Pará, os concorrentes são JK do Povão (PL) e Zé Maria Tapajós (MDB). Ao todo, nas duas cidades, 1,3 milhão de pessoas estão aptas a votar, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

A Justiça Eleitoral diz que, na capital, a eleição está organizada em 10 zonas eleitorais, reunindo 1,05 milhão de eleitores. A cidade conta com 392 locais de votação, que incluem 3.030 seções eleitorais e 1.737 seções especiais. Já no município santareno, localizado na região do Baixo Amazonas, os 246,3 mil eleitores estão distribuídos em três zonas eleitorais. Santarém conta com 302 locais de votação, que abrigam 869 seções eleitorais, incluindo 648 seções especiais.

Em resposta ao Grupo Liberal, o órgão também informou que todos os servidores e colaboradores da Corte vão trabalhar no segundo turno. Além disso, há 11.292 mesários e 62 pessoas da equipe de Tecnologia da Informação (TI) em Belém, e mais 3.336 mesários e 25 membros da equipe de TI em Santarém. O segundo turno ocorre neste domingo (27), nas duas cidades paraenses e em outros municípios do Brasil, das 8h às 17h.