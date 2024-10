O que levar para votar no 2º turno? Saiba qual a documentação necessária para a votação

O segundo turno eleitoral este ano ocorrerá em 51 municípios, entre eles 15 capitais. No Pará, o novo pleito será realizado em Belém e em Santarém.

Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal.com preparou este breve guia com as principais informações sobre as eleições do próximo domingo (26).

O que levar para votar no 2º turno?

O segundo turno segue a mesma lógica do primeiro quanto a documentação necessária, sendo aceitos:

RG (Carteira de Identidade)

CNH (Carteira Nacional de Habilitação)

Passaporte

Carteira de trabalho

Identidade funcional (emitida por órgão de classe)

e-Título (para quem já fez biometria

Qual o dia e horário do segundo turno?

O segundo turno das eleições municipais de 2024 ocorrerá no próximo domingo, 27 de outubro, três semanas após o primeiro turno, realizado em 6 de outubro.

O horário para o eleitor votar é das 8h às 17h, no horário de Brasília. Neste pleito, 51 cidades, incluindo 15 capitais, ainda escolherão seus prefeitos.

Quem não votou no 1º turno pode votar no 2º?

Os eleitores que não votaram no 1º turno das eleições municipais de 2024 podem e devem participar da 2ª fase do pleito, que será realizada no dia 27 de outubro. Isso porque a Justiça Eleitoral considera que cada turno representa uma eleição independente para efeito de comparecimento do cidadão à urna eletrônica.

A ausência de comparecimento ao 1º turno não impede os eleitores aptos de exercer o direito de voto em uma eventual segunda etapa de votação. No Pará, duas cidades vão passar pela decisão no dia 27: Belém, a capital, e Santarém. No Brasil, são 51 municípios, sendo 15 capitais.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)