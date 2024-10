Que horas sai o resultado das eleições no Pará? Veja como foi no 1º turno

No primeiro turno das eleições municipais de 2024, Belém foi a primeira capital do país a definir o resultado e confirmar de que haveria segundo turno. Às 18h59, a capital paraense já tinha 100% de suas urnas apuradas. Situação que nunca tinha acontecido e foi comemorada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), o desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Na disputada, Igor Normando (MDB) e Delegado Éder Mauro (PL) foram os dois mais votados. O candidato do MDB teve 44,89% dos votos, enquanto o canditado do PL teve 31,48% do votos válidos. Na ocasião, 20,14% dos eleitores não foram votar, cerca de 212.717 cidadãos belenenses.

Belém

Diante das metas traçadas pelo próprio TRE-PA, estima-se que o resultado final das eleições em Belém deve sair com menos de 2h de apuração, ou seja, por volta das 18h45.

Como o segundor turno é apenas para votar em um dos candidatos à prefeito, já que o vereadores foram eleitos no primeiro turno, é possível que o resultado saia antes do previsto.

Santarém

Em Santarém, onde também haverá 2º turno, Zé Maria Tapajós (MDB) e Jk do Povão (PL) estão concorrendo. No primeiro, o atual prefeito recebeu 49,73% dos votos e o candidato do PL 41,92% dos votos válidos.

No primeiro turno, a apuração encerrou por volta das 19h30. A expectativa é no mesmo horário no próximo domingo (27), já se saiba o resultado final.

Ainda que a pessoa não tenha votado no primeiro turno, ela pode comparecer no seu local de votação e votar normalmente no segundo turno desta eleição, que ocorre no próximo domingo (27). Já os eleitores que compareceram no primeiro devem voltar aos mesmo locais de votação, das 8h até às 17h, para escolherem o próximo prefeito, que começará o mandato a partir de janeiro de 2025.

Saiba em quais cidades brasileiras haverá 2º turno

Em todo o país, eleitores de 51 municípios, entre eles 15 capitais, deverão voltar às urnas para o segundo turno. Veja a lista completa:

Anápolis (GO)

Aparecida De Goiânia (GO)

Aracaju (SE)

Barueri (SP)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Camaçari (BA)

Campina Grande (PB)

Campo Grande (MS)

Canoas (RS)

Caucaia (CE)

Caxias do Sul (RS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Diadema (SP)

Fortaleza (CE)

Franca (SP)

Goiânia (GO)

Guarujá (SP)

Guarulhos (SP)

Imperatriz (MA)

João Pessoa (PB)

Jundiaí (SP)

Limeira (SP)

Londrina (PR)

Manaus (AM)

Mauá (SP)

Natal (RN)

Niterói (RJ)

Olinda (PE)

Palmas (TO)

Paulista (PE)

Pelotas (RS)

Petrópolis (RJ)

Piracicaba (SP)

Ponta Grossa (PR)

Porto Alegre (RS)

Porto Velho (RO)

Ribeirão Preto (SP)

Santa Maria (RS)

Santarém (PA)

Santos (SP)

São Bernardo do Campo (SP)

São José do Rio Preto (SP)

São José dos Campos (SP)

São Paulo (SP)

Serra (ES)

Sumaré (SP)

Taboão da Serra (SP)

Taubaté (SP)

Uberaba (MG)

