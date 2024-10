Eleições 2024: Santarém terá segundo turno entre Zé Maria e JK do Povão

Santarém, no Pará, terá segundo turno. O candidato Zé Maria (MDB) obteve 94.321 votos, o que corresponde a 49,73% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou JK do Povão (PL), que alcançou um total de 79.506 votos, chegando a 41,92% dos votos válidos.

Durante a apuração, foram registrados 2.768 votos em branco, representando 1,41% do total. Os votos nulos somaram 4.119, equivalente a 2,10%.

Com a disputa em aberto, Santarém terá o segundo turno das eleições no dia 27 de outubro, quando os eleitores terão a oportunidade de escolher entre Zé Maria e JK do Povão para ocupar o cargo de prefeito.

Fique atento às próximas atualizações e cobertura completa do Portal O Liberal sobre as Eleições Municipais 2024 em Santarém.