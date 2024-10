Eleições 2024: Igor Normando e Delegado Éder Mauro farão 2º turno em Belém

A eleição municipal 2024 em Belém, [PA], definiu que os candidatos Igor Nomando [MDB] e Delegado Éder Mauro disputarão o segundo turno, após a votação realizada neste domingo (06/10).

O candidato Igor Normando, do MDB, obteve 329.413 votos, que corresponde a 44,69% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou o candidato Delegado Éder Mauro, do partido PL, que alcançou um total de 232.354 votos, chegando a 31,52% dos votos válidos.



Com a disputa em aberto, Belém terá o segundo turno das eleições, dentro de 15 dias em 27 de outubro, quando os eleitores terão a oportunidade de escolher entre Igor Normando e Delegado Éder Mauiro para ocupar o cargo de prefeito.

Fique atento às próximas atualizações e cobertura completa do Portal O Liberal sobre as Eleições Municipais 2024 em Belém, [PA].