Eleições 2024: Patrícia Alencar é reeleita prefeita de Marituba já no primeiro turno

Com 46.181 votos, candidata Patrícia Alencar (MDB) garante vitória no primeiro turno e será o prefeita de Marituba, PA, pelos próximos 4 anos. Candidato Everaldo Aleixo (PODE) fica em segundo lugar com 18,18% dos votos.

Gabriel Bentes