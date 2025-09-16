Professora questiona se o sistema eleitoral brasileiro ainda garante a plena democracia, em Belém

No segundo dia do Fórum Nacional Verdemocracia, realizado nesta terça-feira (16/09), em Belém (PA), Marilda Silveira, profssora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), trouxe uma reflexão incisiva sobre os impactos das novas tecnologias no sistema eleitoral brasileiro. Durante o painel “Processo Eleitoral e Novas Tecnologias”, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), a professora questionou se o atual modelo democrático ainda é capaz de cumprir a promessa feita pela Constituição de 1988.

Marilda Silveira ao lado do ministro do STF Cristiano Zanin. (Foto: Igor Mota)

Democracia em xeque: “uma máquina dentro da máquina”

Ao iniciar a fala, Marilda Silveira propôs uma metáfora provocadora sobre o sistema eleitoral.

“A máquina do processo eleitoral é uma máquina que entrega cadeiras quando a gente coloca voto. É a convenção da nossa comunidade em cadeiras. A minha pergunta é: essa máquina ainda funciona nesse mundo novo?”, questionou.

Segundo ela, o desafio atual é compreender se o sistema político-eleitoral, desenhado há mais de três décadas, ainda dá conta de garantir os fundamentos da democracia diante da avalanche de inovações tecnológicas e seus impactos sociais e informacionais.

(Foto: Igor Mota)

Liberdade do voto: cláusula não dita, mas essencial

Marilda lembrou que, embora a liberdade do voto não esteja explicitamente descrita como cláusula pétrea na Constituição, ela é o alicerce do sistema democrático.

“A gente tinha tanta confiança na liberdade do voto, que, se vocês forem olhar lá nas cláusulas pétreas, só fala que o voto periódico é cláusula pétrea. Mas o voto periódico só faz sentido se ele for livre”, afirmou.

A professora defendeu que essa liberdade deve ser entendida como pressuposto da democracia, sobretudo em tempos em que a manipulação de informações e os usos questionáveis da inteligência artificial ameaçam a autonomia do eleitor.

VEJA MAIS

Impactos, valores e a crise do discernimento

Durante sua explanação, Marilda destacou a importância de separar fato de valor — uma distinção fundamental, segundo ela, para entender como as novas tecnologias interferem na democracia.

“Quando a gente fala que a chuva é boa, eu tenho um fato, que é a chuva. E eu tenho um valor, que é o ‘boa’. Esse ‘boa’ muda com o tempo. É um exemplo que eu aprendi com a professora Marilena Chauí”, disse.

Ela afirmou que o maior desafio talvez não seja apenas combater a desinformação, mas compreender como essas tecnologias moldam os valores das pessoas.

“A gente está muito obcecado em tentar encontrar formas de entregar para as pessoas fatos verdadeiros. Isso é importante? É. Mas talvez seja a tarefa mais fácil. A mais difícil é lidar com os valores — porque eles formam quem nós somos e as decisões que nós tomamos”, refletiu.

Entre poder e violência: qual o remédio certo?

Ao final, Marilda fez uma distinção crucial entre os conceitos de poder e violência, alertando que as novas ferramentas digitais, se mal utilizadas, podem confundir os dois.

“Poder é conseguir convencer o outro de fazer o que eu quero. Eu também consigo fazer o outro fazer o que eu quero com uma arma, mas isso não chama poder. Isso chama violência. E o remédio para lidar com o poder e o remédio para lidar com a violência são remédios diferentes”, analisou.