Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula cancela participação em evento da Caixa nesta 3ª feira

É de praxe que o presidente atrase um pouco seus eventos por reuniões

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a participação em um evento voltado a líderes e gestores da Caixa Econômica Federal nesta terça-feira, 16. O evento é realizado em um centro de convenções em Brasília.

A participação de Lula estava prevista para as 11h30 em sua agenda oficial. É de praxe que o presidente atrase um pouco seus eventos por reuniões que acabam se estendendo ou entrando de última hora em sua agenda. Por volta das 12h45, no entanto, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência confirmou que ele não iria mais ao evento.

A Secom não informou o motivo para o cancelamento da ida ao encontro. Disse apenas que foi por causa de outros compromissos na agenda do presidente. Lula permanece no Palácio do Planalto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/CANCELAMENTO/PARTICIPAÇÃO/EVENTO/CEF
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz que Tarcísio 'não é traidor' e defende união apesar de 'divergências'

16.12.25 22h07

orientações

PF consulta Moraes sobre destino de cartas e encomendas enviadas a Bolsonaro

O pedido é feito porque não há regra interna da PF sobre como tratar correspondências em casos de cumprimento de pena nas dependências da sede por longos períodos

16.12.25 21h18

Operação

PF vai indiciar Antônio Doido por obstrução de justiça por ter jogado celulares pela janela

Celulares foram jogados pela janela durante busca e apreensão no apartamento do parlamentar, alvo da Operação Igapó

16.12.25 20h09

Senadores divergem sobre destino do PL da Dosimetria a um dia da votação na CCJ

16.12.25 16h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

EDUCAÇÃO

Senado aprova PEC que permite a professores acumular cargos de qualquer natureza

Relatada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), proposta segue para promulgação; exigência de compatibilidade de horários permanece

10.12.25 18h38

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

MANIFESTAÇÃO

Fafá de Belém canta com Caetano Veloso em ato contra anistia em Copacabana

Paraense foi apresentada como 'musa das Diretas Já' e discursou sobre a força do povo antes de cantar 'Vermelho' e 'Emoriô' neste domingo (14)

14.12.25 18h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda