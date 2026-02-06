Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula: Sabemos que a segurança pública é um problema no País

A PEC da segurança está na Câmara desde o ano passado e não tem uma data definida para ser votada até o momento.

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu que a segurança pública é um problema no País e cobrou que os deputados aprovem a proposta de emenda à Constituição (PEC) que dá atribuições à União nesse setor. A PEC da segurança está na Câmara desde o ano passado e não tem uma data definida para ser votada até o momento.

Lula criticou a política armamentista defendida por bolsonaristas. Disse que "faziam apologia da arma como se cada um ter uma arma fosse a salvação" e que esses equipamentos iam parar nas mãos do crime organizado.

"Esse País chegou a um tempo em que era mais bonito vender armas do que livros. Faziam apologia da arma como se cada um ter uma arma fosse a salvação. E essas armas iam cair nas mãos do bandido ou do crime organizado", declarou.

"Nós sabemos que a segurança pública é um problema no País. Estou com uma PEC no Congresso Nacional para definir qual é o papel da União na segurança pública, porque pela Constituição a segurança pública é de responsabilidade do Estado. A União cuida da PF e da PRF. E se a PEC for aprovada, vou criar o ministério da Segurança Pública, mas vai ter que ter dinheiro para a gente resolver esse negócio. Por isso, meus companheiros deputados, vocês têm a responsabilidade de aprovar", completou durante entrega de ambulâncias e equipamentos do Novo PAC Saúde em Salvador (BA).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

segurança pública

PEC

Lula

votação
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Senadores levam o próprio Senado ao TCU para barrar licitação de R$ 90 milhões para publicidade

06.02.26 17h08

companheiros

Lula diz que vive 'melhor momento' político da Presidência e da relação com parlamentares

Em seu discurso na cerimônia desta sexta-feira, 6, Lula cobrou prefeitos e militantes aliados que se engajem na disputa eleitoral deste ano a seu favor

06.02.26 15h37

segurança

Lula: Sabemos que a segurança pública é um problema no País

A PEC da segurança está na Câmara desde o ano passado e não tem uma data definida para ser votada até o momento.

06.02.26 15h37

atos golpistas

Foragido, Ramagem depõe ao STF por videoconferência em ação sobre o 8 de Janeiro

Segundo os autos, a ação trata de supostos crimes cometidos após a diplomação, incluindo dano qualificado com violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado

06.02.26 15h27

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

ATAQUE

Flávio Bolsonaro compara Lula a 'Opala velhão' e o chama de ultrapassado

Procurado por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula não se respondeu ao ataque do senador.

02.02.26 20h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda