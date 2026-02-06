Lula: Sabemos que a segurança pública é um problema no País

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu que a segurança pública é um problema no País e cobrou que os deputados aprovem a proposta de emenda à Constituição (PEC) que dá atribuições à União nesse setor. A PEC da segurança está na Câmara desde o ano passado e não tem uma data definida para ser votada até o momento.

Lula criticou a política armamentista defendida por bolsonaristas. Disse que "faziam apologia da arma como se cada um ter uma arma fosse a salvação" e que esses equipamentos iam parar nas mãos do crime organizado.

"Esse País chegou a um tempo em que era mais bonito vender armas do que livros. Faziam apologia da arma como se cada um ter uma arma fosse a salvação. E essas armas iam cair nas mãos do bandido ou do crime organizado", declarou.

"Nós sabemos que a segurança pública é um problema no País. Estou com uma PEC no Congresso Nacional para definir qual é o papel da União na segurança pública, porque pela Constituição a segurança pública é de responsabilidade do Estado. A União cuida da PF e da PRF. E se a PEC for aprovada, vou criar o ministério da Segurança Pública, mas vai ter que ter dinheiro para a gente resolver esse negócio. Por isso, meus companheiros deputados, vocês têm a responsabilidade de aprovar", completou durante entrega de ambulâncias e equipamentos do Novo PAC Saúde em Salvador (BA).