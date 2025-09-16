'Belém é uma cidade historicamente comprometida com a temática da sustentabilidade', diz Zanin

O Fórum Nacional Verdemocracia entrou em seu segundo dia na manhã desta terça-feira (16), em Belém, com a realização do primeiro painel sobre “Processo Eleitoral e Novas Tecnologias”. Promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), o evento reúne ministros, magistrados, especialistas e servidores da Justiça Eleitoral para debater os impactos das mudanças climáticas e das inovações digitais no processo eleitoral brasileiro. Na abertura do 1º painel desta terça-feira (16), o ministro Cristiano Zanin, do STF, destacou a escolha da capital paraense como sede do evento.

“A escolha de Belém foi um acerto da presidência por se tratar de uma cidade historicamente comprometida com a temática da sustentabilidade. Não por acaso também será a sede de um evento de enorme importância, a COP 30”, afirmou.

O ministro também ressaltou o papel da presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, na inserção da sustentabilidade na agenda eleitoral. “Ao reconhecer como necessária a pauta da sustentabilidade no âmbito eleitoral, demonstra firmeza, liderança e compromisso com o aperfeiçoamento do serviço público eleitoral em múltiplas frentes”, disse.

Desafios climáticos e eleições de 2026

Segundo Zanin, o Fórum Verdemocracia tem como objetivo preparar a Justiça Eleitoral para enfrentar os impactos das mudanças climáticas e das transformações digitais nas eleições futuras.

“Este fórum tem como objetivo debater os grandes temas da justiça eleitoral na preparação para as eleições de 2026, especialmente diante dos desafios impostos pelas questões ambientais e climáticas que repercutem na logística do processo”, destacou.

Moderador do painel sobre “Processo Eleitoral e Novas Tecnologias”, o ministro conduziu os trabalhos ao lado da ministra Estela Aranha (TSE), da professora Marilda Silveira (IDP) e do defensor público William Akerman (RJ). O encontro, segundo Zanin, é um espaço para aprimorar práticas institucionais e garantir condições ambientais mais sustentáveis.

“Nosso propósito é ouvir o que os especialistas têm a nos dizer para que possamos assegurar o contínuo aprimoramento institucional do processo eleitoral em âmbito digital”, concluiu.