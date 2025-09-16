Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

'Belém é uma cidade historicamente comprometida com a temática da sustentabilidade', diz Zanin

Ministro do STF falou sobre a escolha da capital paraense para sediar o Fórum Verdemocracia, da Justiça Eleitoral, e a COP 30

Jéssica Nascimento
fonte

Painel sobre “Processo Eleitoral e Novas Tecnologias” contou com a participação do ministro Cristino Zanin (Igor Mota / O Liberal)

O Fórum Nacional Verdemocracia entrou em seu segundo dia na manhã desta terça-feira (16), em Belém, com a realização do primeiro painel sobre “Processo Eleitoral e Novas Tecnologias”. Promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), o evento reúne ministros, magistrados, especialistas e servidores da Justiça Eleitoral para debater os impactos das mudanças climáticas e das inovações digitais no processo eleitoral brasileiro. Na abertura do 1º painel desta terça-feira (16), o ministro Cristiano Zanin, do STF, destacou a escolha da capital paraense como sede do evento.

“A escolha de Belém foi um acerto da presidência por se tratar de uma cidade historicamente comprometida com a temática da sustentabilidade. Não por acaso também será a sede de um evento de enorme importância, a COP 30”, afirmou.

Veja mais

image Ministra Cármen Lúcia abre Fórum Nacional Verdemocracia em Belém 
Evento segue até quarta-feira (17) com debates sobre os desafios da Justiça Eleitoral 

image Ministra Cármen Lúcia participa de fórum em Belém para debater eleições e meio ambiente
O Fórum Nacional Verdemocracia começa nesta segunda-feira e reúne ministros, magistrados, servidores e especialistas de todo o Brasil

O ministro também ressaltou o papel da presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, na inserção da sustentabilidade na agenda eleitoral. “Ao reconhecer como necessária a pauta da sustentabilidade no âmbito eleitoral, demonstra firmeza, liderança e compromisso com o aperfeiçoamento do serviço público eleitoral em múltiplas frentes”, disse.

Desafios climáticos e eleições de 2026

Segundo Zanin, o Fórum Verdemocracia tem como objetivo preparar a Justiça Eleitoral para enfrentar os impactos das mudanças climáticas e das transformações digitais nas eleições futuras.

“Este fórum tem como objetivo debater os grandes temas da justiça eleitoral na preparação para as eleições de 2026, especialmente diante dos desafios impostos pelas questões ambientais e climáticas que repercutem na logística do processo”, destacou.

Moderador do painel sobre “Processo Eleitoral e Novas Tecnologias”, o ministro conduziu os trabalhos ao lado da ministra Estela Aranha (TSE), da professora Marilda Silveira (IDP) e do defensor público William Akerman (RJ). O encontro, segundo Zanin, é um espaço para aprimorar práticas institucionais e garantir condições ambientais mais sustentáveis.

“Nosso propósito é ouvir o que os especialistas têm a nos dizer para que possamos assegurar o contínuo aprimoramento institucional do processo eleitoral em âmbito digital”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

cop 30

fórum verdemocracia
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda