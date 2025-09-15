Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Ministra Cármen Lúcia participa de fórum em Belém para debater eleições e meio ambiente

O Fórum Nacional Verdemocracia começa nesta segunda-feira e reúne ministros, magistrados, servidores e especialistas de todo o Brasil

O Liberal
fonte

Na conferência de abertura, nesta segunda-feira (15), a ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE, vai abordar o tema “Democracia e Eleições: questões atuais” (Foto: José Cruz / Agência Brasil)

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, participa do Fórum Nacional Verdemocracia, que será realizado de 15 a 17 de setembro, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém. Uma parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), o evento vai reunir ministros, magistrados, servidores e especialistas de todo o Brasil.

O objetivo é debater o futuro e os desafios da Justiça Eleitoral diante das mudanças climáticas e das transformações tecnológicas, com foco no planejamento e na preparação para as Eleições de 2026.

A programação inclui conferências e painéis sobre temas como a influência das crises climáticas na logística das eleições, a sustentabilidade nas práticas eleitorais e o combate à desinformação. Além de magistrados e servidores da Justiça Eleitoral, o fórum tem como público-alvo advogados, estudantes, representantes de instituições públicas e privadas, ativistas e todas as pessoas interessadas em democracia, meio ambiente, tecnologia e direitos fundamentais.

Na conferência de abertura, nesta segunda-feira (15), a ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE, vai abordar o tema “Democracia e Eleições: questões atuais”. O evento também inclui debates sobre: processo eleitoral e novas tecnologias; propaganda eleitoral, poluição e um ambiente cívico saudável; o direito ao voto, informação verídica e participação democrática; Democracia: o ambiente e o humano; Questões logísticas e processo eleitoral: o impacto das condições climáticas nas eleições. O fórum encerrará no dia 17 com uma conferência do ministro do STF e vice-presidente do TSE, Nunes Marques.

Origem da parceria

A ideia da realização do evento nasceu da observação do impacto das condições climáticas na logística eleitoral, especialmente, durante o pleito de 2024. "Nas eleições passadas, vimos o impacto do clima na logística, principalmente na região oeste do Pará, onde as secas, por exemplo, fizeram com que algumas urnas chegassem a cavalo nos locais de votação", disse o diretor-geral do Regional paraense, Bruno Giorgi Almeida.

Inicialmente concebido e pensado com um escopo regional, no contexto da COP 30, em Belém, o evento ganhou dimensão nacional após um convite formal à Cármen Lúcia, como destaca o diretor-geral. "A ministra Cármen Lúcia não só aceitou o convite para a conferência de abertura, mas também propôs que o evento se transformasse em um fórum nacional realizado em parceria com o TSE, o que fez a programação evoluir para um formato mais jurídico com a inclusão de debates sobre questões de direito eleitoral, democracia e propaganda”, informou.

Origem do nome

O nome "Verdemocracia" foi idealizado pela equipe da Secretaria de Planejamento (Seplan) do TRE do Pará, e tem diversos significados e interpretações, incluindo a visão da democracia e a combinação de 'verde' com 'democracia'. Incorporando elementos regionais, também remete a expressões como 'Ver-o-Peso' e 'Ver-o-Rio', pontos culturais e turísticos de Belém do Pará. “Depois, a própria ministra Cármen Lúcia denominou o evento de Fórum Nacional Verdemocracia, uma escolha muito acertada, pois reflete a essência e o propósito das discussões”, afirma o diretor-geral.

A programação também inclui o plantio simbólico de 28 mudas de árvores. Cada planta vai representar um dos 27 TREs do Brasil, além do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O plantio acontecerá no espaço Porto Futuro 2, no dia 16 de setembro, e contará com a presença dos ministros e presidentes dos tribunais.

Além disso, para mitigar os impactos ambientais do evento, a organização prevê a compra de crédito de carbono. O valor será destinado ao projeto socioambiental Kamiranga que deverá garantir a manutenção das árvores por no mínimo 20 anos, após a fase adulta, no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do estado.

Confira a programação completa no site do evento: https://sites.google.com/tre-pa.jus.br/verdemocracia  

Palavras-chave

ministra cármen lúcia participa de fórum em belém para debater eleições e meio ambiente

tse
Política
