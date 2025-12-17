Vou querer ter reuniões por áreas de ministérios e com bancos públicos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quarta-feira, 17, vai tirar uns dias de descanso no fim do ano, voltando dia 6 de janeiro. Depois disso, ele disse que vai ter reuniões com os bancos públicos e com os ministros de áreas específicas.

Em sua fala de encerramento no encontro ministerial, o petista disse que todos precisam conhecer as políticas do governo para poder falar como um todo da gestão. Ele deu um "puxão de orelhas" nos ministros durante reunião ministerial, dizendo que é preciso não confundir comunicação com poluição visual.

"Eu não quero, nesse final de ano, ser grosseiro com ninguém, mas é preciso que a gente não confunda poluição visual com comunicação. Não adianta a gente querer colocar 80 coisas num pedaço de papel que as pessoas olham e não entendem", declarou.

A segunda fala do encontro foi a do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Este falou por mais de uma hora, apresentando todas as entregas do governo em mais de 70 slides com textos longos e gráficos amontoados em páginas únicas.