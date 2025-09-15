Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ministra Cármen Lúcia abre Fórum Nacional Verdemocracia em Belém 

Evento segue até quarta-feira (17) com debates sobre os desafios da Justiça Eleitoral 

Valéria Nascimento
fonte

'É a soma das identidades diferentes que constrói uma sociedade de pessoas que são iguais em dignidade”, frisa a ministra Cármen Lúcia (Wagner Santana / O Liberal)

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fez a conferência de abertura do Fórum Nacional Verdemocracia, no Teatro Maria Sylvia Nunes, completamente lotado, na noite desta segunda-feira (15), na Estação das Docas, em Belém. 

O governador Helder Barbalho; o ministro do STF, Cristiano Zanin; e a ministra do TSE, Estela Aranha, também prestigiaram o evento, que reuniu grande número de magistrados, advogados, presidentes de tribunais regionais eleitorais de outras capitais, servidores do poder público e estudantes de direito.

image Fórum Verdemocracia promovido pelo TSE, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), segue até quarta-feira (17) (Wagner Santana / O Liberal)

O evento, promovido pelo TSE, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), segue até quarta-feira (17), com foco nos desafios da Justiça Eleitoral frente às mudanças tecnológicas e climáticas.

Eleições 2026

Presidente do TRE Pará, o desembargador José Maria Rosário, observou que a iniciativa se propõe a debater, pelo bem da democracia, questões urgentes para o fortalecimento da democracia. Ele citou, como exemplo, o impacto do clima e das condições ambientais na logística das eleições, que já se anunciam para 2026.

"Há a necessidade de não apenas combater, mas prevenir a desinformação. É nosso dever garantir a verdade acima de tudo, e que a informação correta ilumine o caminho do eleitor antes que a sombra da falsidade o confunda”, disse o titular do TRE Pará.

image Abertura do Fórum Nacional Verdemocracia, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém (Wagner Santana / O Liberal)

O governador Helder Barbalho lembrou ao teatro lotado que nesta segunda-feira, 15 de setembro, se comemora o Dia Internacional da Democracia (data criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2007). Ele reverenciou a democracia como uma conquista da sociedade brasileira. Uma construção difícil de erguer, disse ele, mas que deve ser defendida diariamente. Ele fez uma correlação entre a democracia e o verde, conforme aponta a denominação do seminário.

Democracia e natureza são organismos vivos da coletividade, diz governador

“A democracia, assim como a natureza, é um organismo vivo e dinâmico, mas não é imortal. É nosso compromisso com as futuras gerações conservar o que recebemos e deixar como legado uma sociedade mais sustentável e mais democrática. (...) Entendo que tanto a floresta quanto a democracia ou pertencem a todos ou não pertencem a ninguém, pois ambas morrem quando o egoísmo de poucos tenta se sobrepor aos interesses de todos”, disse Helder.

Em Belém, Fórum Verdemocracia na Estação das Docas (Fotos: Wagner Santana)

Na palestra sobre “Democracia e Eleições: questões atuais”, a ministra Cármen Lúcia destacou a democracia como um direito fundamental, centrado em princípios basilares, como o princípio da maioria, o princípio da igualdade e o princípio da liberdade; destacando a soberania popular, segundo a qual, o povo é a única fonte do poder.enfatizou.

"Não há democracia sem povo participando, sem povo atuando e sabendo que, seja qual for a história brasileira que nós tenhamos tido até aqui, quem produz a história do povo é o próprio povo”. Ela destacou: “O direito existe para que as pessoas tenham um ambiente de paz social para que elas possam se fazer felizes. E isto não é retórica. Isto é a vida de cada um de nós”.

Urge se criar um ambiente de humanidade digna, diz Cármen Lúcia

A ministra frisou que é necessário criar um ambiente de humanidade digna para que as pessoas considerem “a vida uma aventura e não um ônus", disse ela.

"E essa aventura que a gente quer para a gente é preciso construir em conjunto. É preciso que todos nós tenhamos a oportunidade, cada um se dê e dê ao outro também a oportunidade de sermos felizes”.

"Nós podemos fazer escolhas diferentes, fazemos escolhas diferentes. Isso não significa que a diferença seja ruim ou que a diferença seja algum gravame a cada um de nós. Bem, diferente disso: nós temos o direito de sermos iguais porque somos iguais em nossa dignidade humana. E temos o direito de ser únicos, por tanto diferentes, na identidade de cada um. É a soma dessas identidades diferentes que constrói uma sociedade de pessoas que são iguais em dignidade”, frisou a ministra do STF e presidente do TSE.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política

forum verdemocracia
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Justiça Eleitoral

Ministra Cármen Lúcia abre Fórum Nacional Verdemocracia em Belém 

Evento segue até quarta-feira (17) com debates sobre os desafios da Justiça Eleitoral 

15.09.25 22h54

REPERCUSÃO

Primeiro-ministro da Hungria critica STF e defende Bolsonaro após condenação: 'perseguição'

Por meio do X (antigo Twitter), Orbán afirmou que a esquerda tem utilizado o Judiciário como arma para perseguir líderes da direita

15.09.25 20h53

atos golpistas

Moraes autoriza execução da pena de 'Débora do batom' em prisão domiciliar

Débora pichou a Estátua dos Três Poderes com a frase "Perdeu, mané" durante os ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília

15.09.25 20h43

ESCLARECIMENTOS

Moraes pede explicações sobre escolta que levou Bolsonaro ao hospital

No domingo, ex-presidente deixou prisão domiciliar para procedimento

15.09.25 19h25

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

julgamento no stf

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de cada um de vocês'

Deputado federal admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso

09.09.25 9h53

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro reage à condenação do pai no STF e fala em ‘virar o jogo’

Deputado federal publicou mensagem nas redes sociais após decisão que condenou Jair Bolsonaro e outros aliados por tentativa de golpe de Estado

12.09.25 8h21

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

POLÍTICA

Silas Malafaia critica uso da bandeira dos EUA em ato pró-Bolsonaro: '100% contra'

Pastor diz que ficou indignado com símbolo estrangeiro no 7 de setembro

08.09.25 21h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda