Eleições 2024: TRE registra 52 ocorrências em urnas eletrônicas no Pará

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) contabilizou 52 registros de ocorrências nas urnas eletrônicas em todo o Pará. Desse total, 36 equipamentos precisaram ser substituídos nas seções eleitorais.

Entre os 21 municípios paraenses que registraram algum problema nas urnas, Belém lidera a lista com 11 aparelhos com algum contratempo no funcionamento. De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE do Pará, Felipe Brito, o motivo da capital apresentar o maior número de problemas está relacionado com a quantidade de urnas disponibilizadas neste colégio eleitoral.

Ainda de acordo com Felipe Brito, o número de urnas com algum defeito não representa nem 0,2% do total de 22.742 urnas disponíveis nesta eleição. “Em vários desses casos, necessitou apenas de uma orientação para o mesário e a votação continuou normalmente”, disse.

“E em 37 casos, houve a substituição da urna para uma urna de contingência sem qualquer prejuízo para a votação. Os problemas que ocasionam isso são os mais diversos. Como não há possibilidade de abrir a urna para realizar algum um tipo de manutenção, já que elas são lacradas, a orientação é fazer a substituição imediata e, por isso, o número de substituição acaba sendo bastante alto, mas nada próximo do percentual total de urnas”, esclarece Felipe.

O secretário de Tecnologia da Informação explica ainda que a previsão do TRE para esses casos gira em torno de 1,5% até 3%. “Essa é a janela de substituição que nós esperamos ter até o final da votação, inclusive, o número de urnas de contingência que são disponibilizadas gira em torno de 12%. Então, esse percentual registrado até agora está bem longe da reserva técnica que o Tribunal disponibilizou para reposição”, ressalta Felipe.