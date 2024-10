Começa a apuração dos votos em Belém;veja quem está na frente

O prefeito eleito comandará a cidade por mais quatro anos. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de maioria dos votos válidos.

VEJA MAIS

Em menos de 30 minutos de apuração, foram computados perto de 26% das seções totalizadas, o resultado parcial aponta Igor Normando (MDB) com 43,66% dos votos; em segundo lugar está Delegado Éder Mauro (PL) com 31,76%, o atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) aparece em terceiro lugar com 10,37%.

Nas eleições deste domingo, os locais de votação abriram às 8 horas e fecharam às 17 horas, horário de Brasília), quando os votos começam a ser apurados.