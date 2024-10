Eleições 2024: veja como acompanhar a apuração dos votos de Belém e de todo o Pará

As Eleições Municipais deste domingo (6) começaram às 8h e terminaram às 17h em todo o Brasil. Após o encerramento da votação, inicia-se o processo de apuração dos votos para saber quais candidatos foram eleitos no primeiro turno e quais vão para o segundo.

Assim, muitos eleitores ficam na ânsia de saber quais candidatos comandarão. Pensando nisso, a o Grupo Liberal selecionou algumas alternativas para você acompanhar a apuração dos votos da cidade de Belém e de todos os 144 municípios do Pará. Veja:

Portal O Liberal

Com atualizações em tempo real, o portal oliberal.com disponibiliza uma aba específica para os eleitores acompanharem a apuração das urnas. Veja como acessar:

Acesse oliberal.com; Na aba inicial, o leitor tem acesso imediato à apuração de cinco municípios do Pará, como a de Belém. Clique em "Ver" na lacuna de seu interesse. Para acompanhar os outros 139 municípios, clique em "Confira" da lacuna "Outros municípios"; Para verificar a disputa à prefeitura do município, clique em "Prefeito", podendo ver quem disputa e a porcentagem de votos recebidos., Para vereador é a mesma dinâmica que a de prefeito, clicando, desta vez, em "Vereador".

Liberal+ e Liberal FM

Os programas Liberal+ (Youtube) e Liberal Fm (Rádio), do Grupo Liberal, disponibilizam transmissões ao vivo em tempo real, entrevistas, reportagens e detalhes do processo de apuração para os internautas e ouvintes a partir das 17h deste domingo das Eleições Municipais.

A apuração será comandada pelo apresentador e jornalista Abner Luiz ao lado da apresentadora jornalista Elisa Vaz. A cobertura sobre os números do Pará e das capitais pelo Brasil, também contará com análises de convidados, a exemplo do cientista político, Edir Veiga.