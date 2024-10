Eleições 2024: Urna apresenta problemas em Marabá e é substituída

Em Marabá, no sudeste do Pará, uma urna apresentou problemas no início da tarde deste domingo (06) durante as votações do 1º turno das eleições de 2024. O equipamento, usado na Escola Gabriel Sales Pimenta, localizada no distrito de Morada Nova, foi substituído de imediato. Segundo o cartório eleitoral do local, não houve grandes prejuízos.

O motivo dos problemas seria uma “pane”. A urna teria travado. Em um balanço divulgado às 16h pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA), 52 equipamentos eletrônicos apresentaram falhas em todo o estado. 36 deles foram substituídos. No entanto, de acordo com o órgão, o processo de votação não foi prejudicado em momento algum.

Marabá tem prisão durante pleito

Em Marabá, por volta das 9h30, uma mulher foi flagrada tentando fazer fotos da urna de votação. A ocorrência foi na Escola Pequeno Príncipe, que fica na Folha 32, núcleo Nova Marabá. A prática configura crime eleitoral, por violar o sigilo do voto. A eleitora foi encaminhada até uma delegacia.