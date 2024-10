Eleições 2024: Dr. Daniel é reeleito prefeito de Ananindeua já no primeiro turno

Com 70% das urnas apuradas, o prefeito Dr. Daniel (PSB) já garante a vitória no primeiro turno e será o prefeito de Ananindeua (PA) pelos próximos 4 anos. No resultado parcial no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgado às 17h44, ele já tinha 160.315 votos (83,12%) do total. Com isso, a eleição está matematicamente definida.

Até essa parcial, Antônio Doido (MDB) estava em segundo lugar, com 16.051 votos (8,32%). Em terceiro lugar estava Miro Sanova (PT), com 8.744 votos (4,53%), seguido de Nilse (PDT), com 4.127 votos (2,14%).