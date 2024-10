Eleições 2024: Renato Ogawa é reeleito prefeito de Barcarena

O candidato Renato Ogawa (PP) acaba de ser reeleito prefeito de Barcarena, já no primeiro turno. Com 78,92% das urnas apuradas, o atual representante do município assume o comando por mais quatro anos. Ogawa garantiu a maioria necessária e não irá enfrentar o segundo turno, superando o seu concorrente Luiz Leão (PT), que fica em segundo lugar, com pouco mais de 8.000 votos.

Poucos dias antes das eleições, Ogawa liderava a disputa eleitoral em Barcarena com mais de 68% das intenções de voto. A pesquisa ouviu moradores sobre as intenções de voto, rejeições de candidatos e também sobre a avaliação da atual gestão do candidato do PP, representante do município que mais cresceu nos últimos anos na Região Metropolitana de Belém.