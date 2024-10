Eleições 2024: Saiba quando vai ser o segundo turno entre Igor Normando e Delegado Éder Mauro

Após o fim da apuração dos votos das eleições à prefeitura de Belém deste domingo (6), Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL) disputarão um segundo turno pelo cargo público. Igor conseguiu 339.343 votos, o que equivale a 44,73% dos votos, e Éder Mauro recebeu 238.974 votos, o que representa 31,50% do total

O cenário atual da política municipal já era previsto pela última pesquisa eleitoral da Quaest, encomendada pela TV Liberal.

Quando será o segundo turno?

O segundo turno entre Igor Normando e Éder Mauro para assumir a prefeitura de Belém deve ocorrer no dia 27 de outubro, domingo, das 8h às 17h.

Quem ganha o segundo turno em Belém?

Ainda segundo o levantamento, Igor Normando deve vencer com 56% dos votos o Delegado Éder Mauro (PL), que deve receber 34% dos votos.

Como funciona o segundo turno?

A segunda votação acontece apenas em cidades com mais de 200 mil eleitores, e somente se nenhum dos candidatos à prefeitura conseguir mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. Nas cidades com menos de 200 mil habitantes, o candidato ao cargo de prefeito que obtiver a maioria dos votos no primeiro turno é eleito diretamente.

No segundo turno, ganha o candidato que receber mais votos dos eleitores.

