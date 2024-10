Eleições 2024: Belém é a 1ª capital do Brasil com resultado confirmado

Belém se tornou a primeira capital do Brasil a ter o resultado confirmado nas eleições municipais de 2024, com a definição do segundo turno já garantida. A disputa pela prefeitura será decidida entre o deputado estadual Igor Normando, do MDB, e o deputado federal delegado Éder Mauro, do PL, em 27 de outubro.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou o resultado às 18h, com 73% das urnas apuradas. Igor Normando liderou o primeiro turno com 329.413 votos, representando 44,69% dos votos válidos. Já o Delegado Éder Mauro ficou em segundo lugar, com 232.354 votos, equivalente a 31,52% dos votos válidos. A disputa entre os dois candidatos já era prevista pelas pesquisas de intenção de voto.

O atual prefeito, Edmilson Rodrigues, do PSOL, não conseguiu se reeleger, encerrando sua gestão após o resultado divulgado pelo TSE.

Com a disputa em aberto, os eleitores de Belém terão, nos próximos 15 dias, a oportunidade de definir o novo prefeito da capital paraense. O segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro.

Outras capitais com segundo turno confirmado

Além de Belém, outras cinco capitais também já confirmaram a realização de segundo turno nas eleições deste ano: Porto Velho (RO), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Manaus (AM) e Palmas (TO), embora em algumas delas os candidatos ainda não tenham sido definidos.

Para que uma cidade possa ter segundo turno nas eleições municipais, ela deve ter pelo menos 200 mil eleitores, conforme a legislação eleitoral brasileira. Todas as capitais do país, com exceção de Brasília, que não realiza eleições municipais, atendem a esse critério.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)