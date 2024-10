Eleições 2024: Presidente do TRE-PA elogia desempenho da eleição

Em coletiva na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA), o presidente regional, Leonam Gondim Júnior, elogiou os esforços das diferentes entidades envolvidas na realização da votação deste domingo (6/10). Ele destaca que a segurança esteve entre as principais preocupações do TRE nesta eleição e afirma que se alcançou o resultado esperado, de assegurar uma votação tranquila aos eleitores, fazendo valer o direito democrático. Na sua avaliação geral, observa um "saldo muito positivo". “Conseguimos intimidar no sentido de que não tivesse crime eleitoral como compra de votos, para que o povo exercesse a sua cidadania sem nenhuma preocupação”, afirma.

Leonam ressalta que eleições municipais costumam ser muito acirradas, com uma divisão entre adversários e seus apoiadores muito acentuada, por isso, divulgar os resultados nos interiores, onde esse comportamento se intensifica, está entre as ações de prevenção. Ele observa que nestas localidades, a soma de ânimos aflorados com a expectativa do resultado, caso ele demore, pode resultar em brigas. “A nossa preocupação é divulgar o resultado, principalmente, no interior o mais rápido possível”.

O presidente também explicou que houveram falhas relacionadas ao fornecimento de energia elétrica em algumas localidades, mas que isso não prejudicou a continuidade da votação, já que as urnas possuem uma autonomia de até dez horas. Ele também afirmou que a Equatorial Energia, fornecedora de energia no estado, agiu rapidamente para corrigir as falhas, minimizando os impactos.