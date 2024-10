Eleições 2024: TRE transporta 11 urnas para votação na Ilha de Cotijuba

As urnas eletrônicas que serão utilizadas durante as Eleições 2024 na Ilha de Cotijuba, na Grande Belém, foram transportadas por volta das 7h deste sábado (05/10). No total, 11 máquinas estão sendo encaminhadas, sendo oito para a votação e três reservas, para casos de imprevistos. Todo o trabalho de transporte, instalação e teste das urnas é realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará.

Por volta de 7hrs, as urnas eletrônicas foram levadas para o caminhão que fez o transporte até o trapiche de Icoaraci, onde a lancha aguardava para a viagem à Cotijuba. Devidamente lacradas, as máquinas foram embarcadas às 7h45 e seguiram para o destino final. A chefe do 30º Cartório Eleitoral, em Icoaraci, Sílvia Rodrigues, explicou como funciona a chegada e o transporte das urnas até a zona eleitoral na ilha:

"Essas urnas saem do depósito de urnas, onde estavam desde ontem, quando chegaram e hoje elas são transportadas para a Ilha de Cotijuba, lá do trapiche de Icoaraci. É uma empresa de transporte contratada para fazer esse deslocamento. A viagem até a ilha deve durar cerca de 45 minutos".

Cerca de 3 mil pessoas exercem o direito ao voto na Ilha de Cotijuba. Entre elas estão eleitores que vivem nas ilhas de Paquetá, Uriboca e Jutuba. Os locais, ao redor de Cotijuba, possuem difícil acesso devido a dificuldade de deslocamento, sendo necessário o uso de embarcações de pequeno porte para chegar às comunidades.

VEJA MAIS

Na Ilha de Cotijuba, duas escolas funcionam como pontos de votação, a escola estadual Professora Marta da Conceição, na rua Jarbas Passarinho, e a Escola Bosque da Faveira. Até lá, as urnas são acompanhadas por técnicos do TRE-PA, conforme detalha a chefe do cartório:

"As urnas são acompanhadas por duas pessoas da equipe técnica até serem entregues nas duas escolas da ilha e ainda hoje vão ser verificadas, ligadas para ver se está tudo 'ok' e os locais vão ser identificados para ficarem prontos para amanhã". A vistoria é realizada com antecedência para que, em caso da necessidade da troca de urnas com problemas, as reservas possam ser instaladas e testadas em tempo hábil.

De acordo com a gestora, até o meio-dia deste sábado as escolas eleitorais de Cotijuba devem estar prontas para as eleições no domingo (6).