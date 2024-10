Veja a programação dos candidatos para este sábado (05/10), último dia de campanha

Delegado Éder Mauro - PL

Manhã: Caminhada no CDP

Concentração: Na praça em frente ao Marex

Horário: 8h30

Tarde: Blitz no memorial da Cabanagem

Horário: 18h



Delegado Eguchi - PRTB

Manhã: visita a feira do Ver-O-Peso

Tarde: Carreata Candidato a vereador Mazone

Concentração: Conjunto Maguari, Alameda 30, principal secundária



Edmilson Rodrigues - PSOL

16h: Carreata ED50 Rumo ao 2o Turno com concentração no Portal Amazônia



Igor Normando - MDB

9h - Mega Arrastão do 15 no DABEN:

Concentração: Av. Cel Brito com Av. Centenário (Próx. Escola Walter Leite) - Bengui.

17h - Mega Carreata do 15 com a presença do governador Helder Barbalho, da vice-governadora Hana e do ministro das Cidades, Jader Filho.

Concentração: Portal da Amazônia



Ítalo Abati - NOVO

10h: Caminhada Final por toda Belém de Entrega dos Cartões do Projeto Capital.



Jefferson Lima - PODEMOS

08h - Caravana do 20 por todas as feiras

17h - Caravana do 20 nos bairros da Pedreira, Acampamento e Sacramenta.



Raquel Brício - UP

08h - Campanha no Mercado Ver-o-peso

16h - Encerramento da campanha em São Brás



Thiago Araújo - REPUBLICANOS

Não enviou informações.



Well Macedo - PSTU

9h - Panfletagem na Feira da Cabanagem

16h30 - Caminhada na Cremação

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.