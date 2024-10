Eleições 2024: votação começa sem grandes problemas no Pará, avalia presidente do TRE

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, ressaltou, neste domingo (7), quando é realizada as Eleições Municipais, a preocupação com a segurança e a lisura do processo eleitoral nos 144 municípios do estado, que segue de forma regular. Também na manhã deste domingo (6), foi realizado o teste de integridade das urnas eletrônicas, no Mangueirinho, em Belém, onde urnas de municípios mais distantes foram trazidas para verificar sua autenticidade.

Apesar de o processo estar ocorrendo de forma regular, o desembargador mencionou pequenos problemas técnicos com urnas eletrônicas em alguns municípios do Pará. Segundo ele, algumas urnas não ligaram inicialmente, o que se deveu a tentativas de ativá-las antes do horário oficial de início da votação, às 8h. De um total de 144 municípios, apenas entre cinco e dez urnas apresentaram problemas técnicos, o que é considerado um número reduzido. “O início está sendo bastante tranquilo, sem nenhuma reclamação significativa de ordem eleitoral”, observa Leonam.

O teste de integridade, que pode ser acompanhado por qualquer pessoa, começou às 8h e segue até às 17h, no Mangueirinho. E, também, no Colégio Equipe Cristal, que fica na rodovia Desembargador Paulo Frota, no bairro do Benguí. “Estamos promovendo o teste de integridade das urnas, onde foram escolhidas urnas de municípios que dependem de até quatro horas de viagem”, relata. "Trouxemos essas urnas, tiramos a zerésima. Estamos fazendo uma votação [simulada] para provar que tudo está funcionando corretamente”, destaca o presidente do TRE.

No ginásio, serão auditadas 25 urnas eletrônicas sem o cadastro biométrico. Já o teste com cadastro biométrico vai ser realizado em dois aparelhos na escola Equipe Cristal. Totalizando assim as 27 urnas eletrônicas sorteadas para o Teste de Integridade que tem o objetivo de comprovar se os votos nas urnas eletrônicas, de fato, correspondem aos votos dos eleitores.

Segurança

O foco, durante o pleito, ainda de acordo com o presidente do TRE, é garantir que as eleitoras e os eleitores possam exercer o voto de forma livre e consciente, em um pleito tranquilo e seguro. “Nossa principal preocupação é com a segurança, após defender o voto consciente e livre das eleitoras e dos eleitores. Nossa meta é que o pleito possa transcorrer com absoluta tranquilidade”, afirma o desembargador.

Além disso, o desembargador destacou que o TRE-PA está em contato direto com juízes eleitorais, membros do Ministério Público e servidores, para monitorar e responder a eventuais ocorrências durante todo o período eleitoral.

Fiscalização

Outro ponto destacado pelo presidente do TRE foi o trabalho de fiscalização, especialmente quanto à propaganda eleitoral irregular durante o pleito em todo o Pará. “Os juízes estão nas ruas em todos os municípios, a fiscalização está sendo muito eficiente. Estamos vendo as fiscalizações que não”, garantiu o desembargador.

Resultado

A expectativa do TRE-PA é que os resultados das eleições sejam divulgados rapidamente após o encerramento da votação, às 17h. “Depois, é feita a transmissão para o Tribunal Superior Eleitoral de todos os dados com os resultados. Estamos trabalhando para que até as 18h já tenhamos o resultado, pode chegar um pouco a mais. Às vezes, tem quedas de internet, que podem causar pequenos atrasos”, observa o desembargador.

Leonam ainda reforça a confiança no sistema eleitoral brasileiro, destacando que não há registros de fraudes nas urnas eletrônicas desde que foram implantadas há 25 anos. “As urnas não têm contato com Wi-Fi. Não tem como chegar até às urnas de maneira externa. Se houvesse qualquer irregularidade, seríamos os primeiros a denunciar”, afirmou. Segundo ele, a auditoria das urnas garante a transparência e a segurança do processo, sendo uma prova de que o sistema é confiável.

Transparência

O vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), corregedor e desembargador José Maria do Rosário, destacou o sucesso da organização e condução do processo eleitoral. Ele elogiou o trabalho da equipe eleitoral, servidores, técnicos, terceirizados e parceiros, que colaboraram para o êxito do evento.

Ele também ressaltou a importância das auditorias realizadas durante o processo eleitoral, afirmando que são fundamentais para garantir o sucesso das eleições e que a transparência é um aspecto essencial desse trabalho. “Transparência é fundamental", complementou.