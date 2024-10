Edmilson Rodrigues vota em São Brás e fala de continuar macrodrenagem em novo mandato

O candidato à reeleição para a Prefeitura de Belém, Edmilson Rodrigues, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), chegou por volta das 10h na manhã deste domingo (6/10), para votar em Belém, Escola Estadual Augusto Meira, localizada na avenida José Bonifácio, esquina com a avenida Gentil Bittencourt, no bairro de São Brás. Ao lado de apoiadores e membros do partido, da esposa e da filha, o candidato foi aplaudido e cumprimentou eleitores que também aguardavam nas filas de votação. Edmilson informou que, caso seja eleito novamente, irá continuar as obras de macrodrenagem na capital paraense.

Edmilson Rodrigues encontrou o local de votação sem filas e ainda abraçou algumas pessoas que estavam na instituição de ensino. Após falar com todos os mesários e fiscais, o candidato votou rapidamente e parou para fazer fotos com eleitores e a imprensa que estavam no local. Ao comentar sobre o resultado da cotação, Edmilson informou que está confiante. “Nós temos confiança total. Há pesquisas que me colocam em primeiro lugar. Essa manifestação de hoje, o resultado das urnas, vai surpreender”, disse.

Além disso, Edmilson informou que irá apostar na continuação dos grandes projetos de infraestrutura na capital paraense. “Nosso governo tirou Belém da destruição. São grandes obras e políticas sociais potentes que realizamos. Com a participação democrática e obras que mudam a paisagem da cidade. Quando se viu obras de macrodrenagem de grande envergadura? só quando eu fui prefeito. Concluimos a bacia do Una. Terra-Firme, Guamá e outros locais mais baixos de Belém. Nós fizemos as obras e o trabalho irá continuar”, afirmou o candidato.

Edmilson informou que iria para o comitê acompanhar a votação ao lado dos apoiadores e simpatizantes.