Durante votação, Raquel Brício diz que transformou pautas sociais em programa para a população

A candidata à Prefeitura de Belém, Raquel Brício, do partido Unidade Popular (UP), chegou por volta das 10h32 para votar em Belém, na escola EEEFM Monsenhor Azevedo, localizada na avenida Alcindo Cacela, 4197, com Bernardo Sayão, no bairro da Condo. Ela chegou acompanhada de sua irmã e de dois assessores.

Em sua seção eleitoral havia pouca movimentação. Apenas uma pessoa na sala de votação da candidata. Logo, Raquel Brício efetuou seus votos e, em seguida, falou com a imprensa. A candidata se mostrou satisfeita com a campanha:

"Foi uma campanha maravilhosa, de uma militância que não foi paga, que atua nos movimentos sociais cotidianamente, que transformamos as pautas sociais em programa para a população. Foi uma campanha maravilhosa, mesmo sem tempo de TV, sem fundo partidário, sem a participação nos debates, apesar de tudo isso, a gente conseguiu chegar em muita gente e a perspectiva é fazer uma boa votação e fazer o nosso partido, crescer a organização do povo pelo poder popular e pelo socialismo", comentou.